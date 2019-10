På få minutter blev en rigtig succesfuld aften vendt på hovedet for den 44-årige Mahmoud Daoud.

Den tidligere byrådskandidat ville ind på en bar med sine venner, da en dørmand meget uventet satte en stopper for det ønske.

Mahmoud Daoud, der til daglig er leder af Kollegiet Søtofte og stillede op til byrådet for Radikale Venstre, havde været til polterabend og tog festen videre til nattelivet med vennerne.

Det skete natten mellem lørdag og søndag, fortæller han til B.T.

Han og vennerne tog derfor til Café Kræz, som de har været på flere gange før, når planen har været at skulle hygge sig i byen.

Men da de kom derhen spurgte dørmanden om ID. Det kom ret meget bag på Mahmoud Daoud, der altså er 44 år gammel.

»Dørmanden fortæller mig, at det er en ny procedure, så det respekterer vi selvfølgelig. Men da han har tjekket mit kørekort, afleverer han det og siger, at jeg ikke passer ind,« siger han.

Har du haft en lignende dårlig oplevelse med en dørmand, hvor du følte dig diskrimineret på grund af etnicitet eller andre ting, så tip os på mail 1929@bt.dk.

Mahmoud Daoud er meget chokeret. Han tager meget ofte på Café Kræz, og så bliver han og vennerne pludselig afvist.

De bliver ved med at spørge efter en grund, men dørmanden beder dem bare om at gå væk.

Pludselig kommer der en anden dørmand og tager Mahmoud Daoud til side. Han forklarer, at baggrunden er, at der er kommet en ny ejer, og han ønsker at hæve standarden og kvaliteten på stedet.

Men den tidligere byrådskandidat så på sig selv og vennerne, og de havde alle pænt tøj på, da de lige var kommet fra polterabenden.

»Hvis det havde handlet om tøjet, så havde de bare sagt det, men vi havde altså pænt tøj på, så det kan ikke være det,« forklarer Mahmoud Daoud.

»Og hvis der var fyldt op derinde, så kunne de bare have fortalt os det, men det gjorde de ikke.«

Derfor er Mahmoud Daoud meget sikker på, hvorfor han og vennerne blev afvist af dørmanden på Café Kræz.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Café Kræz er på vej til at lave en kvote om, at der ikke skal være for mange personer med anden etnisk baggrund på deres sted.«

Samtidig med at de blev afvist, var der mange andre, som bare gik ind og ud fra stedet uden at vise ID. Mahmoud Daoud følte sig derfor diskrimineret og ydmyget.

»Det skal ikke være sådan, at kvaliteten bliver mindre bare fordi, der sidder en person med en anden hudfarve,« siger Mahmoud Daoud.

Da han kom hjem og fik sovet på oplevelsen, så besluttede han sig for at skrive et facebookopslag om oplevelsen, fordi han ville ud med frustrationerne. Og det opslag åbnede op for en hel masse henvendelser.

»Der er virkelig mange, som har ringet til mig i dag og har fortalt, at de har oplevet det samme. Det gælder personer over hele landet. Det her er et generelt landsproblem, som vi er nødt til at gøre noget ved.«

»Jeg forstår godt, at steder ikke vil have bandemedlemmer eller lignende ind på deres steder, men vi skal sørge for, at almindelige og ordentlige mennesker ikke kommer i klemme,« siger Mahmoud Daoud.

Han har efter episoden kontaktet ejeren af stedet, Mikkel Søe-Pedersen, der forklarer i en skriftlig besked til Fyens Stiftstidende, at han har inviteret Mahmoud på en kop kaffe for at tale om hændelsen.

Mahmoud Daoud fortæller til B.T., at han har besluttet at acceptere invitationen for at fortælle ejeren sin side af historien.