Det begyndte med Sofie Linde. Så kom der siden seks kvinder fra TV 2. Og nu er der mere end 1.000.

Mere end 1.000 kvinder, der har skrevet under på et brev med ét uigennemtrængeligt budskab: At tage afstand fra sexchikane.

I mellemtiden har flere kvinder i mediebranchen også taget bladet fra munden for at fortælle om deres oplevelser, og her er TV 2 blevet nævnt som et arbejdsplads, hvor der i nogle led hersker en kultur med sexisme og mandschauvinisme.

Det har især Berlingske afdækket gennem flere interviews med tidligere TV 2-ansatte.

Kvinderne fortæller om en mandsdomineret kultur, hvor der bliver talt nedladende eller lummer til kvinde, ligesom flere kvinder også har oplevet, at deres barsel har været et stort problem.

Mere konkret fortæller eksempelvis Antoinette Kordic, der er tidligere ansat på TV 2's nyhedsredaktion, at hun var udsat for seksualiserende kommentarer og klap i numsen, når hun var på arbejde.

Nu skal en grundig undersøgelse dog klargøre, om der stadig findes sådan en kultur på TV 2 i dag.

»Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, om vi har en sexistisk kultur. Men jeg vil benytte denne anledning til at lave et eftersyn på, hvordan medarbejderne ser på vores kultur. Det kommer vi til at igangsætte inden for de næste par uger. Jeg kan ikke påtage mig ansvaret for de sidste mange års tilstand i mediebranchen, men jeg skal påtage mig at sikre et ordentligt TV 2 anno 2020,« fortæller Anne Engdal Stig Christensen, der er direktør i TV 2, til Berlingske.

Blandt andet har direktøren allerede inviteret forskellige kvindelige medarbejdere til samtaler om sexisme.