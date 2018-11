Har du styr på skatten, skat?

Et ganske højaktuelt spørgsmål lige nu i hjemmene rundt om i det ganske land.

For netop 13. november er datoen for, hvornår SKAT på sin hjemmeside skat.dk gør det muligt for 5,1 million danske skatteydere at tjekke og eventuelt rette i forskudsopgørelsen for skatteåret 2019.

Og det er en rigtig god idé at finde NemID'et frem og bruge bare en smule tid på at gennemgå tallene i kolonnerne på skat.dk.

For hvis du for eksempel har fået nyt job med højere eller lavere indkomst end hidtil, har købt eller solgt hus, har fået kortere eller længere til jobbet, så dit befordringsfradrag er blevet ændret - eller hvis du måske er blevet skilt i løbet af 2018, ja, så er det nu, du skal sørge for at føre tallene ajour, hvis du ikke vil risikere til næste år at blive ramt i nakken med et krav om indbetaling af restskat.

Sidste år måtte næsten hver tredje danske skatteyder til lommerne og betale penge tilbage, fordi forudsætningerne for at beregne skatten for hele året havde ændret sig.

Det er denne ubehagelige overraskelse, du undgår, hvis du sørger for, at der står de rigtige, aktuelle tal i forskudsopgørelsen for 2019.

På Skats hjemmeside findes der en vejledning, som kan guide én igennem, hvis man er i tvivl om, hvordan man forskudsregistrerer korrekt.

Efter der på skat.dk er åbnet for forskudsregistreringen for 2019, kan man til enhver tid, også efter nytår, gå ind på siden og rette til eller tilføje, hvis ens livsvilkår ændrer sig på et eller flere af de ovennævnte parametre som for eksempel jobskifte, flytning eller samliv.

Men gør man det med det samme, vil ikke bare hatten, men også skatten passe straks fra begyndelsen af det nye år, så man allerede med januar-lønnen hverken betaler for meget eller for lidt i skat.

Skat får automatisk en del oplysninger om os. Men langtfra alle. Derfor er det vigtigt selv at kontrollere tallene.

Det er helt op til én selv, om man vil forskudsregistrere. Har man ikke haft mærkbare ændringer i sine indkomstforhold eller livsvilkår, kan man blot lade være med at foretage sig noget.