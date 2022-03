Tibetkommissionen kritiserer nu Udenrigsministeriet og PET for at lægge pres på Københavns Politi.

Det skriver DR.

Kritikken fremgår af mandagens beretning fra Tibetkommissionen, der har undersøgt, hvordan demonstranter er blevet behandlet – og hvordan borgeres ret til at ytre sig er blevet sat til side – under kinesiske statsbesøg i Danmark.

»Det er særdeles kritisabelt, at Udenrigsministeriet ved Kina-besøg har tilskyndet til og samarbejdet om at forhindre antikinesiske demoer,« lyder det i beretningen ifølge Ritzau.

Flere minstre har allerede reageret på kritikken fra Tibetkommissionen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder det uacceptabelt, at Kina-kritiske demonstranter har fået deres rettigheder knægtet, som anført af Tibetkommissionen.

»Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er fundamentale rettigheder og værdier i vores danske demokrati. Myndighedernes vigtigste opgave er at værne om borgernes rettigheder,« skriver han ifølge Ritzau.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) understreger efter den hårde kritik af hans eget ministerium, at medarbejdere skal respektere danskeres ret til at demonstrere.

»Det har jeg tillid til, at Udenrigsministeriets medarbejdere også vil kommunikere klart til alle relevante samarbejdspartnere i forbindelse med afvikling af besøgene,« skriver han.

Kommissionen har undersøgt kinesiske besøg siden 1995. Både når det gælder politiets optræden og andre statslige myndigheders håndtering. Eksempelvis at politiet ved flere lejligheder har taget tibetanske flag fra demonstranterne og sørget for at de kinesiske besøgende ikke kunne se flagene.

Konklusionerne fra Tibetkommissionen er baseret på et dyk ned i millioner af dokumenter hos offentlige myndigheder og mere end 100 afhøringer, blandt andet af 11 tidligere ministre.

Opdateres …