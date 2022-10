Lyt til artiklen

Ukraine, klima, velfærd og inflationens konsekvenser for voksne og ældre.

Det er emner, der lige nu præger de politiske dagsordener og budskaber i valgkampen. Og ingen taler højt om børnene.

Det mener Red Barnet og Børns Vilkår, skriver Politiken.

De kommer derfor med et fælles opråb om at få børn og unge ind som en fast dagsorden blandt politikerne.

Ifølge Børns Vilkår sætter danskernes pressede økonomi sig nemlig som en reel fattigdom og utryghed hos børn og unge.

Som eksempel deler hjælpeorganisationen en tiårig piges situation, som for nylig ringede til BørneTelefonen:

»Hver gang vi er ude at købe ind, ender vi med næsten ikke at have nogen penge tilbage, og vi skal også betale for hus, el og ting og lys, så vores lys er altid slukket. Og jeg må ikke gå i bad – kun én gang om ugen i fem minutter, og mor har ikke råd til andet end den mad, vi skal have. Jeg vil så gerne hjælpe hende, jeg vil ikke have, at vi skal bo på gaden.«

Hos Red Barnet oplever man, at familier sender børn tidligere i vuggestue eller børnehave om morgenen for at spare morgenmaden derhjemme. For de mest udsatte familie er det nemlig mængden og kvaliteten af mad, man nu er nødt til at spare på.

Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær hos Red Barnet, mangler de en udmelding fra de politiske partier, der kan fortælle, hvad man vil gøre for de mest udsatte børn i Danmark.