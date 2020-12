Det er i høj grad "business as usual", når coronavacciner skal leveres, siger hovedstadens logistikchef.

Det er i grove træk en opgave som alle andre, når coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech den kommende tid skal transporteres ud til hovedstadens plejehjem og hospitaler.

Opgavens karakter gør det dog anderledes, siger Thomas Mark Bøgeskov, der er logistikchef i regionen.

- Det er i høj grad "business as usual". Men det er klart, vi har meget mere opmærksomhed på denne her opgave, fordi det er en særligt vigtig opgave.

- Vi kører et ret højt kvalitetsniveau på alle vores transporter. Men jeg er med ude første dag, bilerne skal rulle, for at sikre, at alt spiller, fortæller han.

Det er endnu uklart, hvornår de første doser vaccine faktisk kommer til Danmark og gøres klar til distribution. Det ventes at ske en af de kommende dage.

EU-Kommissionen har tidligere fortalt, at vaccinationerne vil kunne begynde 27. december i hele EU. Statsminister Mette Frederiksen (S) har dog sagt, at Danmark ikke holder sig tilbage, hvis vaccinen er klar inden da.

Vaccinerne bliver i første omgang leveret til Statens Serum Institut, inden de bliver bragt ud til regionernes centrale apoteker. Her vil foreløbigt ti varevogne i Region Hovedstaden hente dem og køre dem ud til vaccinationsstederne.

Når vaccinerne leveres til SSI, skal de opbevares ved minus 70 grader. Det er dog ikke et problem, når de skal fragtes videre, fortæller logistikchefen.

- Vi får dem optøet, så vi skal transportere den mellem to og otte grader i de termoskabe, vi bruger, siger Thomas Mark Bøgeskov.

Han kan ikke komme ind på, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er taget i forbindelse med transporten af vaccinerne.

- Men det er klart, det er en interessant transport, og vores chauffører er opmærksomme på den opgave, de udfører, lyder det fra logistikchefen.

Den første sending af vaccinen, der mandag blev godkendt i EU, ventes at være på knap 10.000 doser til hvert land. Hver borger skal have to doser med tre ugers mellemrum.

Vaccinen vil i første omgang blive prioriteret til borgere på udvalgte plejecentre i kommuner med størst smittetryk, borgere over 65 år i særlig høj risiko på grund af sygdom samt udvalgt personale på sygehuse og plejecentre.

Regeringen forventer, at op mod 250.000 danskere vil blive vaccineret i løbet af de to første måneder af det nye år.

