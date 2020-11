265 minkfarme har fået konstateret coronasmitte i besætningen. Ti nye minkfarme er smittet siden torsdag.

Yderligere ti minkfarme er blevet testet positive for coronavirus siden torsdag. Det skriver Fødevarestyrelsen på Twitter.

Det bringer det samlede antal af minkfarme, hvor der er konstateret coronasmitte, op på 265. Heraf er 214 aflivet, mens 22 farme er under mistanke.

For første gang er der konstateret smitte i Hedensted Kommune. Det drejer sig om tre minkbesætninger.

Formand i Kopenhagen Fur Tage Pedersen har fredag til finans.dk oplyst, at tre af hans farme har konstateret coronaudbrud. To af dem ligger i netop Hedensted.

I alt er der fundet coronavirus på minkfarme i 22 kommuner. Alle kommuner ligger i Jylland på nær Læsø.

Fødevarestyrelsen oplyser ikke, hvor mange af de ikke-smittede besætninger, der er aflivet. Besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer fra smittede farme skal aflives, selv om der ikke her er påvist coronasmitte.

Regeringen besluttede i sidste uge, at alle mink i hele Danmark skal aflives.

Siden da er det dog kommet frem, at den ordre var ulovlig. Det kræver lovhjemmel at kunne beslutte det, og en sådan har et flertal i Folketinget endnu ikke vedtaget.

