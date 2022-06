Lyt til artiklen

Efter at den 18-årige gymnasieelev 'Maria' var gået kold efter en morgenfest, vågnede hun fordi, at den ti år ældre 'klubkonge' var i færd med at voldtage hende.

Hendes historie er kun en af en lang række alvorlige anklager, som ti kvinder nu retter mod fem specifikke 'klubkonger' fra det københavnske natteliv.

Det sker i TV 2-dokumentaren 'Misbrugt i nattelivet'. Det skriver TV 2.

Her fortæller kvinderne om fuldbyrdede voldtægter, andre former for seksuelle overgreb og digitale krænkelser, hvor nøgenbilleder eller ligefrem videooptagelser af sex er blevet delt med andre.

Det skulle være sket fra 2012 til 2019.

For 'Maria', der fremstår anonym, skulle episoden fra begyndelsen af denne artikel være sket i 2015, men da hun endelig besluttede sig for at anmelde sagen til politiet, var de fysiske beviser blevet destrueret, fordi der var gået for lang tid.

En anden kvinde, der var 16 år på tidspunktet for overgrebet, fortæller en lignende historie om, hvordan hun vågnede til en morgenfest og opdagede, at to mænd var i færd med at onanere tæt på hendes ansigt.

»Det er jo sindssygt grænseoverskridende. Jeg var virkelig ung, og de var virkelig gamle,« siger hun.

Og sådan er eksemplerne mange.

Ifølge tre af kvinderne i dokumentaren er de blevet voldtaget, ifølge tre andre kvinder er de blevet udsat for andre former for seksuelle overgreb. To kvinder har fået delt videoer, hvor de har sex med en 'klubkonge' på Snapchat uden samtykke.

43 andre kvinder optræder i dokumentarserien og bekræfter, der eksisterede en 'grænseoverskridende kultur' i det københavnske klubmiljø.

Det fremgår også, hvordan de såkaldte 'klubkonger' gik efter meget unge piger i 14-19-års alderen ud fra mottoet 'jo tættere på nul, jo strammere et hul'.

Ingen af de omtalte 'klubkonger' har ønsket at stille op til interview i dokumentarserien. Deres navne fremgår ikke af programmet.

Københavns Politi har heller ikke ønsket at medvirke i dokumentaren og svare på spørgsmål om overgreb og krænkelser i det københavnske natteliv.