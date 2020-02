Coronavirusset har indtil videre kostet over 300 mennesker livet og smittet over 10.000 i og uden for Kina.

De ti danske borgere, som er evakueret fra den virusramte Hubei-provins i Kina, ventes at lande i Roskilde Lufthavn søndag aften.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

De danske borgere har ønsket at blive hjulpet hjem til Danmark fra Hubei-provinsen på grund af udbruddet af den nye og potentielt dødbringende coronavirus i provinsen.

Der er tale om både danske statsborgere og kinesere med permanent opholdstilladelse i Danmark.

Som følge af virusset er 304 døde og over 14.305 smittede i Kina.

Det første dødsfald uden for Kina blev desuden bekræftet i Filippinerne tidligt søndag morgen dansk tid af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Flyet med de danske borgere landede i Sydfrankrig midt på eftermiddagen søndag. Herfra bliver de ti overført til et andet fly. Det vil transportere borgere fra flere EU-lande til en militær lufthavn i Bruxelles i Belgien.

Det er herfra, at de danske borgere bliver transporteret hjem til Danmark i et af Forsvarets fly.

Det oplyses ikke nærmere, præcis hvornår de danske borgere forventes at lande i Roskilde.

I Danmark er fire borgere indtil videre blevet evakueret fra Kina. De landede fredag i Roskilde, og ingen af dem viste tegn på smitte.

Ifølge Statens Seruminstitut er der ikke grund til at danskere skal tage særlige forholdsregler, da der fortsat er begrænset smitterisiko uden for Kina.

