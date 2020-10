Det 'risikerer at knuse en branche'.

Sådan lyder det i et brev, som ti borgmestre har sendt i retning mod regeringen. I brevet langer de ud efter den stategi, som regeringen har lagt for at bekæmpe smitte på minkfarme.

Det skriver TV Midtvest.

Regeringen har bestemt, at alle corona-smittede mink skal slås ihjel – og det samme skal mink inden for en radius af 7,8 kilometer fra den smittede farm.



Det er flere minkavlere dog utilfredse med – ligesom mange også er utilfredse med den kompensationsordning, der er på området. Den betyder nemlig, at minkavlere med coronasmittede dyr får en kompensation på omkring 80 procent, mens raske minkfarme får 100 procent.

I brevet kritiserer de ti borgmestre – der blandt andet er fra Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande – beslutningen om at samtlige mink inden for en zone på 7,8 kilometer omkring en smittet farm skal aflives:

»En håndtering, som både mangler faglig begrundelse og samtidig risikerer at knuse en branche med mange arbejdspladser og en årlig eksport på cirka fem milliarder. Minkbranchen beskæftiger sammen med følgeindustrien flere tusinde personer, hvoraf en stor del kommer fra vores kommuner,« skriver de ti borgmestre i brevet, der er sendt til fødevareminister Mogens Jensen (S), finansminister Nikolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

De ti borgmestre fremstiller i stedet nogle mulige løsninger. Blandt andet at man kan teste minkene på de omkringliggende farme, så man kun afliver smittede mink.