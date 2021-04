27-årige Thyge kunne ikke tro sine egne øjne, da han torsdag morgen steg ind i et DSB-tog mod Århus fra København.

Der var nemlig langt flere personer, end hvad coronarestriktionerne ellers foreskriver.

Og da han kom hen til sin plads, var den endda allerede besat.

Det viste sig nemlig, at DSB havde ladet passagerne dobbeltbooke, og at Thyge havde reserveret samme sæde som vedkommende, der allerede sad der.

Nu har DSB så undersøgt sagen og bekræfter, at man har fundet fejlen.

»Der er tale om IC 123 i morges, som kørte med én togsæt. Problemet er dog, at der i vores app fremgik, at der var to togsæt, og derfor har man kunnet booke flere sæder, end man burde. Det er en menneskelig fejl,« oplyser Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

Trafikselskabet går nu i gang med at undersøge, om der findes andre lignende tilfælde, hvor forskel i antal af togsæt har den konsekvens, at der kommer for mange pladsreserveringerne.

Indtil videre oplyser Tony Bispeskov, at man i hvert fald har fundet ud af, at der i morgen tidlig ved samme afgang klokken 6.05 ville opstå samme fejl, og derfor er man nu ved at løse det problem.

»Vi er kede af og undskylder, at denne fejl er sket,« siger han.

Det var dog ikke det eneste, som Thyge var frustreret over.

I morges valgte togføreren nemlig at køre videre, selvom der altså var for mange mennesker i toget, og det undrede den 27-årige mand.

»Restauranter kommer til skulle frigive 7,5 kvadratmeter pr. gæst, og hvis de ikke overholder det, kommer der store bøder. Hvorfor får DSB så lov bare at køre, selvom der er for mange passagerer?,« spørger Thyge.

Nu viser det sig også, at det er en fejl.

»Vi kan ikke smide folk ud af toget, men togføreren skal appellere til, at folk forlader toget. Det er en fejl, hvis vedkommende ikke har gjort det,« siger Tony Bispeskov.