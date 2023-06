Selvfølgelig har turistchef Mai Manaa læst artiklen.

»Ja, er det ikke dejligt,« udbryder hun.

For i en dugfrisk artikel i magasinet Vogue, som ellers mest henleder tankerne på mode, glimmer og modeller, er al spalteplads simpelthen dedikeret til landsdelen Thy – der udtales lidt som det engelske tal 'two', som der står.

Her hylder skribenten eksempelvis stemningen og miljøet i byerne Klitmøller, Nørre Vorupør og Hanstholm: 'Et perfekt besøg i regionen kombinerer alle tre'.

Surfing og Thy er tæt forbundne. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Surfing og Thy er tæt forbundne. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Strandene bliver kaldt 'Europas mest velbevarede hemmelighed'.

Ligeledes bliver der skævet misundeligt til Thy Sportsefterskole, hvor unge lærer at surfe, 'som ellers normalt forbindes med mere tropiske himmelstrøg'.

Faktisk vidste Mai Manaa godt, at noget i den retning var på vej.

»Vi ved jo godt, når det ikke er byens børn, der går rundt i gaderne,« som Thy-turistchefen hos Visit Nordvestkysten udtrykker det.

Men hun er glad for de oplevelser, som Vogue-skribenten har taget med sig fra området, hvor også Nationalpark Thy og maden fremhæves.

»Det er de rigtige nedslag. Hvis jeg skal ud på scenen og sælge Thy, så er det det samme, som han også er faldet for, « siger Mai Manaa, der slet ikke kan få armene ned over, hvordan en landsdel, der tidligere har været udskammet og udskældt som 'Udkantsdanmark', nu igen og igen bliver rost.

Ikke mindst i udlandet. Også The New York Times og Forbes har inden for den seneste tid været forbi.

Nationalpark Thy kan opleves via vandreture. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Nationalpark Thy kan opleves via vandreture. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det, der er smukt i alt det her, er, at vi får anerkendelse for at være dem, vi nu engang er. Og bliver set. Alt det der med Udkantsdanmark har bare givet sådan nogle hak i tuden,« siger turistchef Mai Manaa:

»Men vi er trasket videre i vores signatur, og så kommer der nogen udefra og synes, at vi er så 'awesome'. Vi er autentiske. Det giver et koloenormt skulderklap. Det er bare … wow. Og det er jo også bare rart at føle sig set.«

Men har I stadig plads til hober af udlændinge, amerikanere, der måske læser de her artikler og vil besøge jeres hjørne af Jylland?

»Ja, det har vi da, selvfølgelig har vi det. Vi udvikler os, men skynder os langsomt og sælger ikke ud af vores værdier. Det er jo derfor, at det er fedt her,« siger Mai Manaa:

»Det skal være en turisme, vi kan leve af også i mere end højsæsonen, men det skal også være en turisme, vi kan leve i. Det skal ikke blive 'plastic fantastic'.«