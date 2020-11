Du kender godt synet: Black Friday er lig med lange køer, masseri og skub i jagten på det gode knaldtilbud.

Sådan var det ikke i Power i Kolding fredag morgen.

»Jeg er lidt overrasket, for jeg troede, det ville være helt anderledes. Jeg troede, der ville være mange flere. Men det var jo bare mig. Stille og roligt,« siger Thue Andresen.

Han var den første kunde i varehuset, da dørene åbnede præcis kl. 7. Og den eneste. Han sprittede sine hænder af og blev modtaget af hele fire medarbejdere med »velkommen« og »godmorgen, hr.«.

Tue Andreasen får hjælp i butikken. Foto: Daniel Martinsen Vis mere Tue Andreasen får hjælp i butikken. Foto: Daniel Martinsen

I de følgende minutter luntede endnu et par kunder ind, og så var Black Friday 2020 ellers skudt i gang uden rigtigt meget power. Følg B.T.s Black-Friday-liveblog her

Butikschef Andreas Huusmann havde dog på forhånd en fornemmelse af, at det ikke vil blive end morgen, der ville ligne alle andre år.

»Ja, det har været en Black Friday-morgen, der har været lidt anderledes end det, vi er vant til. Normalt kan vi se 50 eller 100 mennesker vente ude foran døren, men det bliver nok en dag, hvor travlheden bliver spredt lidt mere ud over hele dagen,« siger Andreas Huusmann.

Der er der sandsynligvis flere forklaringer på.

Der var 20 ansatte på arbejde i Power i Kolding tidligt fredag morgen. Vis mere Der var 20 ansatte på arbejde i Power i Kolding tidligt fredag morgen.

For det første er der corona-situationen, hvilket også i Power har indvirkning på kundernes indkøbsmønstre.

»Jeg vil sige, at kunderne er rigtigt gode til at være opmærksomme på det. Mange forbereder sig også allerede hjemmefra ved at vide, hvilke tilbud, de er interesseret i. Eller de reserverer sågar varerne, så de står klar, når de kommer. Det gør det endnu nemmere for båder kunderne og os, og på den måde bliver der mere plads til alle,« siger butikschefen, der allerede inden åbningen havde modtaget rigtigt mange af de såkaldte 'click and collect'-ordrer.

Og så er der det faktum, at Power allerede torsdag i sidste uge kickstartede Black Friday-konceptet med en decideret Black Week, hvor der dagligt har været nye tilbud lige siden. Det har skabt en lind strøm af kunder gennem hele ugen.

Endelig åbnede Power-varehuset i Kolding rent faktisk først for mindre en to uger siden. Det var mandag i sidste uge. Her skulle kunderne booke sig ind på tider i løbet af åbningsdagen, hvilket dengang endte med, at alle tider blev revet væk. Siden har elektronikgiganten endda også åbnet endnu et nyt varehus inden for en overskuelig afstand, i Horsens.

Jojo, den er god nok: Black Friday er i fuld gang. Foto: Daniel Martinsen Vis mere Jojo, den er god nok: Black Friday er i fuld gang. Foto: Daniel Martinsen

Begge steder med masser af åbningstilbud.

»Her var der jo ved begge lejligheder rigtigt mange, der var inde og handle, og de kom langvejs fra, både fra Nordjylland og Sjælland. Så der er måske også mange kunder, der allerede dengang fandt de varer, de gerne ville have,« siger Andreas Huusmann.

Og så tilbage til Thue Andreasen, der havde hele Power-butikken næsten for sig selv torsdag morgen. Han gik dog tomhændet hjem.

»Jeg kiggede efter en bærbar computer og en gamer-pc. Men jeg synes ikke, der var nogle ordentlige tilbud,« siger kunden.