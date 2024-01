68-årige Thorvald Thorvaldsen har 14 børnebørn, men kan ikke løfte den mindste op. Når han nænsomt tørrer håret efter et bad, har han brug for et hvil.

Værst har det dog været, når periodiske lungebetændelser har gjort, at han dårligt kunne trække vejret – og ikke kunne få fat på lægen.

»Når man ikke kan få luft, vil man gerne have fat i en læge med det samme, men det har før kun været muligt mellem klokken 8-9 om morgenen. Jeg har ofte troet, at jeg skulle dø, mens jeg ventede på at få fat i en,« siger Thorvald Thorvaldsen, der først fortalte sin historie til Avisen Danmark.

Thorvald Thorvaldsen har lidt af den kroniske lungesygdom KOL i mere end 15 år. Selv tror han, at synderen er rygning og et arbejdsliv omgivet af både asbest, epoxy, maling og bilos.

Hvad er KOL? KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Har du KOL, er dine luftveje forsnævrede, og det elastiske væv og de små lungeblærer ødelagt. Luftvejsforsnævringen betyder, at der er en øget modstand i dine luftveje. Derfor kræver det mere arbejde at få luften rundt i lungerne end normalt. Og derfor får du åndenød, især når du bevæger dig og har brug for at kunne trække vejret hurtigt.

Derudover er de syge lunger mere hule og stive og har en mindre overflade, så der er mindre plads til udveksling af ilt. Kilde: Lungeforeningen.

Sygdommen har gennem årene stille forværret hans tilstand, og i dag har han blot 25 procents lungekapacitet tilbage.

Og så er han en af mange patienter i Region Sjælland, der har svært ved at komme igennem til deres praktiserende læge efter klokken 12.00 på almindelige hverdage, når helbredet svigter.

Avisen Danmark skriver, at en ny undersøgelse fra regionen viser, at 84 procent af patienterne oplever problemer med at få kontakt efter middag.

Over for mediet ser Danske Regioner på problemstillingen med alvor.

»Hvis man er kronisk syg og modtager behandling, så er det helt afgørende, at man kan komme i kontakt, når der er behov for det i løbet af dagen. Nogen borgere vælger at ringe til lægevagten, og det skaber et meget stort pres på lægevagtsystemet,« siger Heino Knudsen (S), formand for Løn- og Praksisudvalget hos Danske Regioner og regionsformand i Region Sjælland.

For Thorvald Thorvaldsen har den svære kontakt efterladt flere mørke minder.

De seneste fem år har han forgæves rakt ud til lægen mindst ti gange med følelsen af, at hans lunger ikke virkede. Her havde han time efter time følelsen af, at han skulle dø. Imens indtog han febrilsk medicin, der gjorde, at han snævert kunne trække vejret, forklarer han.

»Forestil dig, at du trækker vejret gennem et sugerør, mens nogen holder dig for næsen. Sådan er det, når jeg er ramt af lungebetændelse. Det eneste, der hjælper, er penicillin, som de giver på hospitalet,« siger han.

I dag har Thorvald Thorvaldsen en større tryghed i sundhedsvæsenet. Han er netop kommet med i et forskningsprojekt, der gør, at han let kan komme igennem til sundhedspersonale, fortæller han.

Ventetiden beskriver Thorvald Thorvaldsen som ulidelig. Blev han ramt om eftermiddagen, måtte han vente på, at natlægen mødte ind. Dernæst kom timerne i telefonkøen. Og til sidst forløsningen, når han blev henvist til hospitalet.

»Jeg synes, det er for dårligt, at man ikke kan ringe til et nummer og få fat i en læge. Mit største ønske er, at man havde et tilbud, hvor man altid kunne komme igennem. Gerne på Facetime, så lægen hurtigt kunne se, hvor syg, man var,« siger han.

Selvom Danske Regioner kritiserer den svære kontakt til de praktiserende læger, peger formanden for PLO, Jørgen Skadborg, over for mediet på, at de også skal se indad:

»Generelt så jeg gerne, at patienternes tilgængelighed til egen læge blev bedre. Men regionerne må også se sig selv i spejlet. Siden regionerne blev oprettet i 2007, har de været ansvarlige for en politik, der har ført til, at antallet af praktiserende læger er faldet, samtidig med at vi er blevet flere danskere, flere lever med alvorlig sygdom, og hospitalerne udskriver patienterne hurtigere,« lyder det.

En stor lettelse

I takt med, at Thorvald Thorvaldsens sygdom er blevet forværret, kom han for tre måneder siden med i projektet 'PreCare', hvor man som patient lettere kan komme i kontakt med en læge eller en sygeplejerske, forklarer han.

Hvad er Precare? PreCare er et innovations- og forskningsprojekt i Region Sjælland, hvis formål er at udvikle og teste forebyggende og integrerede services til kronisk syge og ældre baseret på løbende opsamling af data fra både region, kommune og borger om tilstand, indsatser og resultater. Målet er, at borgerne skal opleve større tryghed, færre indlæggelser og øget livskvalitet, oplyser regionen.

For én, der i mange år har ringet til en tom linje med følelsen af, at døden bankede på, er det en stor lettelse for ham:

»Det er virkelig en tryghed, og jeg kan ikke klage i dag. Det er sådan, det burde være for alle. For jeg og andre i samme situation ved, hvordan det er at være på den anden side,« siger Thorvald Thorvaldsen.

Selvom den 68-årige i dag lettere kan komme i trygge hænder, er hans sygdom ikke til at bremse.

Han kan ikke bære indkøbsposerne i supermarkedet, så det klarer hans kone. Hun klarer det meste.

Thorvald Thorvaldsen ved godt, at han kommer til at dø af sin sygdom, men at han ikke længere skal vente timer på at komme igennem til en praktiserende læge, hjælper ham med at være i det svære.