Efter 11 måneder har Thorkild Ajstrup fra Karup stadig ikke fået den kompensation, han har ret til.

Sidste sommer var han på en rejse med Bravo Tours til Madeira, hvor Primera Air stod for flyvningen. På hjemrejsen var flyet aflyst og erstattet af et andet, hvilket forårsagede, at Thorkild Ajstrup og de andre rejsende ankom til 3 timer og 40 minutter senere til Billund end planlagt. Men trods adskillige mails og breve på både dansk og engelsk har han ikke set noget til de penge, han retmæssigt har krav på i den situation, skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

»Primera Air har erkendt, at jeg er berettiget til 400 euro i kompensation, men selskabet prøver med alle mulige krumspring at undgå at udbetale pengene,« siger Thorkild Ajstrup til Finans.

Primera Air har tilbudt ham 400 euro på et tilgodebevis, mens Bravo Tours også har sagt, at han kan få 450 euro til en ny rejse. Det er han ikke interesseret i, for han vil slet ikke rejse med dem igen.

Selskabet Flyforsinkelse.dk, der har specialiseret i at hjælpe passagerer med at kradse erstatningen hjem fra flyselskaberne, har aktuelt gang i hele 398 retssager mod Primera Air, der hører til blandt de absolut værste, når det kommer til at trække erstatningsudbetalingerne i langdrag.

Hos Forbrugerrådet mener politisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen, at flyselskaberne bevidst trækker tiden ud - selv om de risikerer både en retssag og en bøde på op til 20.000 kroner pr. passager. Blandt andet kræver de originale boardingkort, selv om de fleste passagerer formentlig har smidt dem ud.

Bravo Tours beklager den lange sagsbehandling og lover nu bod og bedring.

»Han skal selvfølgelig have sine penge, og det får han også,« siger direktør Peder Hornshøj - uden dog at love hvornår.