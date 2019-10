Et af dansk motorsports koryfæer er blevet hovedperson i en speget sag.

Den tidligere racerkører risikerer nemlig at blive meldt til politiet, fordi han har solgt en række sjældne motorsportsplakater til en plakatforhandler.

Problemet er, at Autosport Sports Klubben Hedeland mener, at de ejer plakaterne, som de har lånt til Thorkild Thyrring for flere år siden.

Det skriver Se og HØR.

Thorkild Thyrring mener omvendt, at han har ejet plakaterne siden 2014, og at motorsports klubben i 2018 godkendte et videresalg af samlingen. Der er i alt solgt 28 sjældne plakater ud af de 43, som Thorkild Thyrring har lånt/ejer alt efter, hvem man spørger.

Se og Hør fortæller endvidere, at plakatforhandleren har tilbudt Autosport Sports Klubben Hedeland, at de kan købe de sjældne plakater tilbage for 100.000 kroner, men det har de ifølge formanden, Michael Kastaniegaard, afvist.

»Klubben er blevet tilbudt at købe dem tilbage for 100.000 kroner, men vi synes ikke, det er rimeligt, at vi skal betale for at få vores egne plakater tilbage,« siger Michael Kastaniegaard.

Autosport Sports Klubben Hedeland vil sidst på måneden vurdere, om de skal politianmelde Thorkild Thyrring, som de har smidt ud af klubben.