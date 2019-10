Thorkild Thyrring og Automobil Sports Klubben Hedeland ved Roskilde er kommet på kant med hinanden i en sag om sjældne motorsportsplakater.

Det danske motorsports-koryfæ har solgt 28 sjældne motorsportsplakater til en plakatforhandler, og den spegede sag opstår, da Automobil Sports Klubben Hedeland mener, at den ejer plakaterne.

Thorkild Thyrring er dog af en anden opfattelse. Det fortæller han til B.T.

»Det nemmeste her i verden er, at forskellige mennesker peger fingre uden at have dokumentationen i orden. Jeg har dokumentation for, at de her plakater tilhører mig, og det har de gjort siden 2014,« siger Thorkild Thyrring og følger op:

»De tror fejlagtigt, at det er deres, og det vil jeg vise jer, at de ikke er.«

Thorkild Thyrring er p.t. i udlandet, men i næste uge lander han i Danmark, hvor han vil fremvise den nødvendige dokumentation til B.T. for sit ejerskab.

Se og Hør, der var de første til at bringe historien, fortæller, at plakatforhandleren, der har købt 28 af de i alt 43 sjældne motorsportsplakater af Thorkild Thyrring, har tilbudt Automobil Sports Klubben Hedeland, at den kan købe de sjældne plakater tilbage.

Det drejer sig imidlertid ikke om småpenge, og tilbagekøbet kan nemt løbe op i mange tusinde kroner, fortæller Michael Kastaniegaard, formand for Automobil Sports Klubben Hedeland, til Se og Hør.

»Klubben er blevet tilbudt at købe dem tilbage for 100.000 kroner, men vi synes ikke, det er rimeligt, at vi skal betale for at få vores egne plakater tilbage,« siger Michael Kastaniegaard.

De mange sjældne motorsportsplakater er ifølge Se og Hør endt i Thorkild Thyrrings besiddelse for 'flere år siden', da han lånte dem, fordi han skulle bruge dem i et tv-program.

Thorkild Thyrring mener som nævnt omvendt, at han har ejet plakaterne siden 2014, og at motorsportsklubben i 2018 har godkendt et videresalg af samlingen.

Automobil Sports Klubben Hedeland vil sidst på måneden vurdere, om den skal politianmelde Thorkild Thyrring, som er blevet smidt ud af klubben.

»Jeg kan ikke kommentere på deres mening om sagen, når dokumentationen er så soleklar, og det vil I få at se,« siger Thorkild Thyrring, der i øvrigt ikke mener, at han er blevet smidt ud af klubben.

»Det er ikke rigtigt. De har været indkaldt til et møde, og i forbindelse med det møde har de fået at vide, at de skulle melde mig ud.«

Thorkild Thyrring fylder 73 år 24. oktober og er en af dansk motorsports største personligheder. Han har deltaget i omtrent 300 løb, vundet cirka 75 individuelle sejre, modtaget Dansk Automobil Sports Unions guldmedalje fire gange – og så var han den første dansker, der kom i top-10 i 24-timersløbet Le Mans, som han har kørt ni gange.

Thorkild Thyrring er desuden manden bag Racing Festival, der er sat i verden for at indsamle penge til velgørenhed. Det er blevet til knap 20 millioner kroner til Dansk Røde Kors.