I kommer ikke ind på min farm!

Sådan har flere minkfarmejere mødt Fødevarestyrelsen, når de er kommet for at aflive deres mink den seneste uge.

En af dem er Thorbjørn Jepsen fra Gjøl i Nordjylland, der det meste af dagen har nægtet at lukke nogen ind på sin grund.

»Det er så grotesk. Der må jo være en anden løsning,« siger han, da B.T. taler med ham, kort efter myndighederne klokken 17 fredag er gået i gang med at aflive hans 11.500 mink.

Thorbjørn Jepsen har brugt det meste af dagen på at snakke med politiet over sit hegn. Foto: Henning Bagger

Siden klokken 9 har han forsøgt at holde både Fødevarestyrelsen og politiet ude.

»Jeg sagde til dem – så de ikke lagde mig i håndjern – at jeg ville overgive mig, hvis de kom ind. Indtil da ville jeg ikke overgive mig,« siger Thorbjørn Jepsen.

Det stod på så længe, at politiet til sidst hentede en stor boltsaks, og en betjent klædt i skriggul fra top til tå sprang over hegnet for at klippe sig adgang til farmen.

Det fik Thorbjørn Jepsen til at hente en af sine mink og holde den op foran både pressen og politiet.

En politimand med boltsaks åbnede den lukkede port mens Thorbjørn Jepsen protesterede. Foto: Henning Bagger

»Jeg gjorde det for bevågenhed. Jeg synes, det er træls for mig. Det er noget, jeg har brugt siden 1987 på at fremavle. Nu er det slut, og uden tilstrækkelig kompensation ved jeg ikke, om jeg kan komme tilbage,« siger han.

Mere end en million mink skal aflives i Nordjylland som konsekvens af, at man har fundet coronasmitte på en række farme i landsdelen.

Alle minkavlere får kompensation, men dem, hvor der er smittede dyr, får kun 20 procent af den kompensation, de raske farme får.

Thorbjørn Jepsen får kun de 20 procent, da der for en uges tid siden blev påvist smitte på farmen.

Her ses Thorbjørn Jepsen med en af sine mink kort før politiet klippede låsen til hans port op. Foto: Henning Bagger

»Det er uforståeligt, at det skal være sådan. De kunne lade os aflive dem selv og bruge pengene på at give mig en ordentlig kompensation. Vi ville kunne tage alle farme her i Gjøl på en uge,« siger han og fortæller, at der er cirka 40 minkfarme i området.

Han vurderer, at det vil koste ham cirka 400.000 kroner at få aflivet alle sine mink.

»Jeg har det pissedårligt, jeg er ked af det. Det berører mig dybt, det her.«