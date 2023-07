Han satte sig et vanvittigt mål for knap ti år siden.

203 lande skulle besøges – men helt uden brug af fly.

Et mål, som ikke havde det store budget – men som har udløst kolossalt mentalt pres.

Onsdag efter 9 år, 9 måneder og 16 dage væk fra dansk jord satte Thorbjørn Pedersen atter fødderne igen på dansk muld. En lang rejse, hvor pengene har været små.

»Turen har kostet 540.000 kroner. Det er omkring 140 kroner om dagen og dækker over kost, logi, transport og visum,« siger han til B.T., der de sidste fire år har været under varmere himmelstrøg i Stillehavet:

»Det er dejligt, at det er afsluttet, og projektet er komplet,« siger han.

Thorbjørn Pedersen forlod Danmark den 10. oktober 2013, og rejsen skulle egentlig kun have taget fire år.

Rejsen endte dog med at vare meget længere. Og ikke uden bump undervejs.

Allerede efter de første to år, mærkede han det første store mentale pres, og i 2015 var han tæt på at gå kold – tæt på at give op, for det var hårdt at leve i en taske og springe fra bus til bus.

Fem år senere kom den verdensomspændende pandemi. Med ni lande igen blev han fanget i Hongkong.

»Jeg kunne ikke rejse nogle steder i to år. Ingen skibe ville have mig med, og jeg kunne ikke krydse nogle grænser. Det eneste jeg kunne gøre var at give op og tage til lufthavnen, fordi jeg ikke vidste hvor længe jeg skulle vente. Det var to lange år,« fortæller han.

Thorbjørn har gennem de sidste ti år rejst med 350 busser, kørt med 150-200 toge og sejlet med 40 containerskibe, samt flere andre bådtyper.

Faktisk befinder tre af de skibe, han har sejlet med på rejsen sig nu på havets bund.

»Jeg tror, det er de færreste, som forstår, hvor komplekst det her har været både med bureaukrati og logistik. Verden er ikke skabt til at besøge alle lande uden at flyve – det er praktisk talt umuligt,« siger han med et grin.

»Men jeg har jagtet et mål og ville gerne i mål med det. Og det er jeg kommet. Når man kigger tilbage på det, så er der uendelig mange gode historier og minder.«

I had a great time with the students of @brightwaymv Good questions, high-fives and secret handshakes



Thanks to Dr. Haleema Sadia and Mr. Manish R Varma Namburi for organizing #Hulhumale #Maldives #brightway pic.twitter.com/VucNfV5kSA — Thor / (@onceuponasaga) May 31, 2023

Nu er fødderne solidt plantet på dansk jord, hvor den kølige luft indåndes.

En almindelig hverdag venter. Projekter er der stadig nok af for Thorbjørn i den nærmeste fremtid.

»Jeg skal drive foredragsvirksomhed. Både indenrigs og udenrigs. Så er jeg i gang med at lave en dokumentarfilm, som kommer i 2024,« fortæller han og fortsætter:

»Og så taler jeg med forskellige forlag og med potentielle medforfattere om at få det hele pakket ind i en god bog.«

Men for nu skal han finde ud af, hvordan toiletrullen skal vende, hvor de utallige billeder skal hænge, og hvordan væggene skal males.

Og så er 10 års langdistance forhold slut. For han er kommet hjem til sin kone Le. Hans anker i hans liv, som han tidligere har beskrevet hende for B.T.

»Jeg glæder mig til, at min hustru og jeg skal til at få det daglige til at fungere. Vi har begge haft eneret over vores liv – det skal nu stemme overens.«

Interessen for hans rejse har vokset til nye højder, efter han nærmer sig afslutningen.

Han har været med i BBC Sound, snakket med CNN og delt ud af sin rejse på sociale medier.

Men for nu glæder han sig over en almindelig hverdag og napper snart en pause fra de sociale medier, for dem er han træt af, afslutter han med et grin.