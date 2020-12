Mange øjne vil formentlig være rettet mod coronavaccinen, når den søndag bliver taget i brug for første gang herhjemme. Én af dem, de mange øjne vil møde, er læge Thomas Birk Kristiansen, der får en helt særlig rolle i det historiske øjeblik.

Han er én af dem, der som de første læger i landet skal vaccine borgere mod coronavirus.

Den besked fik han kort før jul, hvilket fik tårerne frem hos den 50-årige læge.

»Jeg blev dybt rørt. Jeg kommer på plejehjemmet og kender dem. Det at kunne hjælpe dem, det vækker nogle følelser. Det handler om liv og død, og de følelser knytter sig meget til arbejdet i sundhedssektoren,« siger han til B.T.

Vaccinationen, som Thomas Birk Kristiansen skal være med til at stå for, foregår på plejehjemmet Kærbo i Ishøj i Region Hovedstaden.

Efter planen skal det første stik gives klokken ni søndag morgen. Det samme gælder i øvrigt fire andre steder i landet.

»Jeg er da spændt og nervøs. Det handler jo om at lære et nyt produkt at kende, men det skal nok gå. Jeg har læst på det, jeg skal.«

Og læsningen er da også noget af det, Thomas Birk Kristiansen har fået lørdagen til at gå med inden den store dag.

Coronavaccinen indrulles i Danmark søndag 27. december. Foto: RADOVAN STOKLASA

»Sundhedsstyrelsen er kommet med et hæfte, og der er også et produktresumé med vaccinen, og dem har jeg læst. Jeg har også læst nogle interne mails og ridset op, hvad jeg skal gøre i tilfælde af allergiske reaktioner.«

Udover plejehjemmet Kærbo i Ishøj vil også plejehjemmet Blomstergården i Slagelse, Ældrecenter Øst i Odense, plejehjemmet Ankersgade i Aarhus og plejehjemmet Birkebo i Aalborg vaccinere fra søndag klokken ni.

Det er vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som søndag bliver taget i brug.

Danmark har i første omgang modtaget 9.759 doser – og allerede i næste uge forventes det, at Danmark vil modtage mere end 38.000.