For to måneder siden begyndte Thomas Orr at samle cigaretskodder op i København. Nu har han sat sig for at rydde byen for 100.000 skodder i løbet af et år.

»Jeg har været opmærksom på cigaretterne på gaden i flere år. Når du først har lagt mærke til dem, er det svært at undgå. Det irriterede mig, men det var ikke før, min søn samlede et skod op og puttede det i sin mund, at jeg begyndte at gøre noget ved problemet,« siger Thomas Orr til B.T.

Den 34-årige far fortæller, at han var på legepladsen Byoasen på Nørrebro i København, da hans søn på halvandet år forsøgte at spise tre cigaretskodder, som lå i området.

Thomas Orr er oprindeligt fra New Zealand, men har boet i København i ni år. Foto: Thomas Orr

Den dag samlede han omkring 300 skod op på legepladsen for, at hans søn kunne boltre sig frit i området. På hjemvejen samlede han yderligere 200.

Vil samle 100.000

Det fik ham til at sætte sig et mål om at samle 100.000 cigaretskodder de næste 12 måneder.

»Jeg har været igang i næsten to måneder nu. Min nuværende total er 22.718. Det er ikke, fordi jeg har løbet rundt for at finde dem, der har været nok at tage af,« siger Thomas Orr.

Thomas Orr arbejder til daglig som matematiklærer og har sat sin cigaretopsamling op i et excel-ark for at holde styr på, hvor langt han er fra at have samlet de 100.000. Foto: Thomas Orr



Han fortæller, at han som regel går og samler skodderne op, når han skal aflevere sin søn i vuggestue, er på legepladser eller går tur i en park.

»Folk siger, at det er godt arbejde, og at det er fantastisk. Det er udelukkende positive kommentarer, jeg får. Folk er virkelig imponerede.«

Inspirerer flere

Thomas Orr fortæller også, at mange er blevet inspirerede af ham, og at de kontakter ham for at fortælle, at de også er begyndt at samle cigaretskodder op.

Tirsdag kontaktede en kvinde ham, som sagde, at hun ville samle 10.000 op før årets udgang. Nu håber han, at flere vil være med til at samle op, og at folk samtidig vil stoppe med at smide sine skodder.

Thomas kalder cigaretopsamling for 'røgging', som er sammensat af ordene 'røg' og 'plogging'. 'Plogging' er en motionstrend, som går ud på at samle skrald op, mens man jogger. Foto: Thomas Orr

»Det handler om at ændre kulturen, at tale om miljøproblemer stopper dem ikke. Man er nødt til at stoppe med at smide sine cigaretter,« siger Thomas Orr.

Følg med i Thomas Orrs cigaretopsamling på hans Instagram: