»Mange tænker nok ikke over, hvor stor en belastning en skiferie kan være for kroppen.«

Sådan lyder det fra Thomas Rode, tidligere Michelin-kok og træningsnørd.

Hvert år vælger omkring 462.000 danskere at tage på skiferie. Men det kræver både træning af muskler, sener og led samt kondition, hvis man har planer om at suse ned ad løjperne, fastslår Thomas Rode:

»Desværre vender mange hjem med større eller mindre skader. Skaderne sker ofte, fordi man rejser sig direkte fra kontorstolen og drøner ud ad løjpen uden at have trænet op,« siger han.

Statiske øvelser styrker kroppens muskulatur. Hvis du f.eks. læner dig op ad et træ eller en væg og bøjer ned, til benene er 90 grader, opnår du en statisk position. Bliv siddende i 30-60 sekunder – eller lav en konkurrence med en ven om, hvem der kan sidde længst tid. Foto: We Do Film. Vis mere Statiske øvelser styrker kroppens muskulatur. Hvis du f.eks. læner dig op ad et træ eller en væg og bøjer ned, til benene er 90 grader, opnår du en statisk position. Bliv siddende i 30-60 sekunder – eller lav en konkurrence med en ven om, hvem der kan sidde længst tid. Foto: We Do Film.

Thomas Rode anbefaler, at man går i gang med træningen helst tre måneder før afrejse. Derfor er det gerne nu, at man skal i gang med at styrke musklerne, hvis man vil mindske skader på sin skiferie i det nye år.

En stærk mave og ryg hjælper f.eks. til at holde balancen på skiene, og en god kondition mindsker udmattelse.

»Det er især, når trætheden melder sig, at risikoen for skader er størst,« siger Thomas Rode.

Primært knæ, underben, ankler og fødder er i farezonen, viser skadesstatistikkerne. Derfor bør man have fokus på disse muskelgrupper, når man styrketræner inden turen.

Lav forskellige variationer af squat. F.eks. i form af øvelsen 'jumping squat', hvor du træner både styrke og kondition. Her bøjer du ned i hug, til benene er 90 grader, hvorefter du eksplosivt sætter af og hopper op, så fødderne løfter sig fra jorden. Som alternativ kan du også lave dem uden hoppet eller supplere med lunges, hvor du holder kroppen ret og træder et langt skridt frem med det ene ben. Foto: We Do Film. Vis mere Lav forskellige variationer af squat. F.eks. i form af øvelsen 'jumping squat', hvor du træner både styrke og kondition. Her bøjer du ned i hug, til benene er 90 grader, hvorefter du eksplosivt sætter af og hopper op, så fødderne løfter sig fra jorden. Som alternativ kan du også lave dem uden hoppet eller supplere med lunges, hvor du holder kroppen ret og træder et langt skridt frem med det ene ben. Foto: We Do Film.

Hvert år kommer mere end 700 danskere så slemt til skade på en skiferie, at de får brug for lægehjælp og rejseassistance via alarmcentralen, viser tal fra SOS International.

Endelig råder Thomas Rode til, at man sørger for at få hvilet ordentligt ud efter transporten til ferien eller undersøger andre transportmuligheder som f.eks. Oslobåden til Norge eller Sverige, hvis man skal på skiferie der.

Hvile i kombination med den rette træning inden ferieafgang kan sikre en god skiferie – uden skader.

I videoen samt under billederne her på sitet kan du få inspiration til, hvilke øvelser du kan anvende.

Lav forskellige variationer af mavebøjninger – f.eks. øvelsen atomic situps, hvor du også træner balancen. Her ligger du dig fladt på ryggen (hænder og fødder skal helst ikke røre jorden). Spænd i maven og sæt dig op, mens du bøjer benene og fører arme og ben mod hinanden, indtil hænder og ankler kan røre hinanden. Foto: We Do Film. Vis mere Lav forskellige variationer af mavebøjninger – f.eks. øvelsen atomic situps, hvor du også træner balancen. Her ligger du dig fladt på ryggen (hænder og fødder skal helst ikke røre jorden). Spænd i maven og sæt dig op, mens du bøjer benene og fører arme og ben mod hinanden, indtil hænder og ankler kan røre hinanden. Foto: We Do Film.