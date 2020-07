Kokken Thomas Rode udgav for otte år siden bogen ‘Stenalderkost’ og var dermed med til at sætte skub i en populær madtrend, hvor fedt og proteiner fra kød var ‘in’. Nu anbefaler han ikke længere alle at sætte tænderne i en god rød bøf.

»For mig fungerer en kost med kød - herunder også fisk og fjerkræ - samt masser af grøntsager og ganske få kulhydrater fra brød, pasta og ris godt. Så har jeg det godt i min krop, og fungerer godt - og mine næringsværdier er perfekte. Og det er præcis det, jeg tror på, at folk skal. De skal finde ud af og reflektere over, hvordan de får det godt i deres krop,« siger Thomas Rode i et interview med DR.

Thomas Rode driver i dag et online-supermarked, hvor kødet kommer fra bæredygtigt landbrug. Han mener nemlig, at billigt, masseproduceret kød smager dårligt og ødelægger naturen.

Den tidligere stenaldermand er bevidst om, at kød har fået et dårligt ry de senere år. Derfor skilter han ikke med sit forbrug på samme måde som tidligere, forklarer han til mediet.

Vil du hellere spise kød end grøntsager?

Han synes dog, at det er lidt ensidigt at give kødet - og især oksekødet - hele skylden for bl.a. klimakrisen. Han mener derfor, at flere bør mindske deres madspild frem for helt at droppe at spise kød.

Fra 1994 og frem til 2018 næsten fordoblede danskerne deres forbrug af okse- og kalvekød, viser tal fra Danmarks Statistik. I dag spiser hver dansker knap et kilo kød om ugen. Mænd spiser halvanden gange så meget kød som kvinder.

Thomas Rode vil ikke opfordre folk, der ikke har lyst, til at spise kød. I stedet er hans filosofi altså , at folk skal finde ud af, hvad der fungerer for netop deres krop.

F.eks. tåler han ikke selv bælgfrugter, da han får ondt i maven. Og så kan det være svært at få protein nok, hvis ikke man spiser kød, forklarer han.