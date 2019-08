Drop mælkesnitter, figenstænger og pålægschokolade.

Sådan lyder det fra den tidligere chefkok Thomas Rode, der opfordrer forældre til skolebørn til at lave mere nærende madpakker.

Over 600.000 elever vender mandag tilbage til skolebænken efter sommerferien. Men for at de kan tage ny viden ind, er det vigtigt med en madpakke, der bliver spist og gør gavn.

»Forældre er rædselsslagne for, at deres børn ikke spiser deres medbragte mad, så mange vælger måske at give dem noget med, de ved, de spiser. Som f.eks. en hvid bolle eller noget figenpålæg, der er ren sukker, og som hverken mætter eller gør, at de kan fungere optimalt,« siger Thomas Rode, tidligere chefkok og medstifter af Rigtigmad.dk

Sørger du for at give dit barn sund mad med på madpakken?

En gennemsnitlig husstand med børn smører 9,9 madpakker om ugen, viser tal fra Landbrug & Fødevarer. Der er derfor god grund til at lave en madpakke, der kan sikre koncentration og indlæring.

Men hvad er så egentlig en god madpakke, spørger B.T., da vi møder Thomas Rode på Skodsborg Kurhotel i Nordsjælland.

På en tallerken foran ham ligger bl.a. en luns kød, nogle kogte æg og en fritata med æg og spinat.

»Man skal sørge for at fylde madpakken med sundt fedt og gode proteiner. Det her er alle fødevarer, der er nemme at lave, kan spises koldt og samtidig er rige på protein, fedt, vitaminer og andre gavnlige mikronæringsstoffer,« siger han og peger på maden uden tilsætningsstoffer.

Det handler om, at børnene får masser af protein og sunde fedtstoffer indenbords, siger Thomas Rode. Foto: Nikolai Linares Vis mere Det handler om, at børnene får masser af protein og sunde fedtstoffer indenbords, siger Thomas Rode. Foto: Nikolai Linares

Men hvad med rugbrødet, der ifølge Landbrug & Fødevarer skulle være den mest populære ingrediens i madpakken?

»Rugbrød indeholder mange gode næringsstoffer, og sørger man for at putte noget ordentligt pålæg på brødet, der ikke er pålægschokolade eller forarbejdet kød fyldt med tilsætningsstoffer, så kan det også være et godt måltid,« siger Thomas Rode.

»Men du kan lige så godt spise en avocado og lidt grove grøntsager for at få de samme gode ting, kroppen har brug for.«

Han anbefaler forældrene at tage børnene med på råd, når der skal laves madpakke, så man sikrer sig, at den ikke kommer uåbnet tilbage.

Eksempler på god mad til madpakken. Foto: Nikolai Linares Vis mere Eksempler på god mad til madpakken. Foto: Nikolai Linares

Men det er en dårlig ide at give efter, hvis de vil have mælkesnitte eller chokoladebar med i skole.

Det vil nemlig i sidste ende betyde, at børnene oplever sult i løbet af dagen.

»Hvis man først har givet sig én gang, så er det svært at sige nej fremover, og så ender man med at give dem hurtige kulhydrater, som ikke sikrer den langvarige mæthedsfølelse. En madpakke er en madpakke og ikke fredagsslik,« siger han.

Syv tips til en bedre madpakke Gør madpakken praktisk, så den kan spises på farten: Tænk i madvarer, som børnene nemt kan tage med i hånden. Skift f.eks. råkosten ud med gulerødder med dip.

Forbered og frys ned: Når du alligevel har gang i aftensmaden, så lav en stor portion fiskefrikadeller på panden ved siden af, som du kan fryse ned til resten af måneden.

Skab variation i madpakken: Tænk i fem forskellige hovedingredienser, der er nemme at lave i større mængder i forvejen og gemme i fryseren, så du har én til hver dag – f.eks. stegte kyllingevinger, kyllingelår, fiskefrikadelle, hakkebøf og et kogt æg. Og kombinér med forskellige former for grøntsager og dip.

Gør grøntsagerne spændende med en dip: Lav forskellige små dip, som børnene kan dyppe deres grøntsager i – f.eks. en hummus eller forskellige former af puré lavet af grøntsager med god olivenolie og krydderier, børnene kan lide.

Vælg rene kødprodukter med en ordentlig oprindelse, der kan give mættende proteiner: Undgå så vidt muligt de forarbejdede fødevarer og vælg i stedet rene produkter uden diverse tilsætningsstoffer, farvestoffer og andet fyld. Tjek derfor varedeklarationen, inden du lægger en vare i indkøbskurven.

Inddrag børnene og hjælp dem med klargøringen af madpakken, mens aftensmaden forberedes, så de føler, de har medbestemmelse over madpakkens indhold, og derfor er mere tilbøjelige til at spise op.

Lad børnene slukke deres tørst i vand – evt. med en skive citron, lime, nogle hindbær eller noget mynte for at tilsætte smag. Får børnene mælk, bør det være økologisk og fuldfed, så de kan få gavn af de gode fedtopløselige vitaminer, der er i fede økologiske mælkeprodukter af køer, der har græsset. Kilde: Thomas Rode, medstifter Rigtigmad.dk.

Thomas Rode anbefaler derfor også, at man over for barnet italesætter, at mad er ligesom benzin på en bil, der ikke kan køre uden det rigtige brændstof. Så de på den måde 'køber ind på', at der skal nogle næringsrige madvarer indenbords.

Mellemmåltider i madkassen kan være spækket med usunde ting. Det gør det svært for børnene at bevare koncentrationen i skolen, siger Thomas Rode. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN Vis mere Mellemmåltider i madkassen kan være spækket med usunde ting. Det gør det svært for børnene at bevare koncentrationen i skolen, siger Thomas Rode. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN

Sammen med de proteinrige fødevarer er det også en god ide med de 'langsomme kulhydrater' som f.eks. blåbær, gulerødder, kålblade, nødder mv.

Synes man som forælder, at det lyder lidt besværligt, så tager man fejl.

Det handler nemlig ofte om at forberede madpakken, når man står ved kødgryderne om aftenen.

»Når man alligevel er i gang, så steg et par kyllingevinger eller lav en stor portion fiskefrikadeller, som du kan fryse ned til resten af måneden,« siger Thomas Rode.