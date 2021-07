Lyden forsvinder nok aldrig.

Lyden, der kom, da Thomas Tesfaye-Berhane trykkede Anjas brystkasse ned.

Først var han tøvende, men stemmen i 36-årige Thomas' hoved sagde 'tryk, tryk, indtil du er fire til seks centimeter nede'.

For kort tid siden havde Anja stået på sin altan og råbt på hjælp, fordi hun ikke kunne trække vejret. Den manglende luft forvandlede sekund for sekund de høje råb til nærmest hviskende lyde, men Thomas Tesfaye-Berhane havde heldigvis hørt de første.

Der var flere personer, der var gået forbi Anja uden at lægge mærke til, at hun var i nød. Vis mere

»Det var grænseoverskridende. Det er jo en slags vold, man gør mod en person,« siger han til B.T., når han husker tilbage på 28. juni 2021.

Bare minutter forinden gik Thomas Tesfaye-Berhane i sin helt egen verden.

Han var ude at prøvekøre nogle nye sandaler i sit kvarter i Sydhavnen. Med tanke halvt på den is, han havde udset sig, og på sin specialeopgave fik han øje på Anja.

Hun kom hen til sit vindue, hvor hun forsøgte at få kontakt til de forbipasserende, men ingen så hende. Ingen så de blå læber, ingen så, at hun var begyndt at ryste over hele kroppen.

Thomas Tesfaye-Berhane mener, at man skal tage sig tid til at se folk i øjnene. Foto: Jonas Krøner/Byrd Vis mere Thomas Tesfaye-Berhane mener, at man skal tage sig tid til at se folk i øjnene. Foto: Jonas Krøner/Byrd

Undtagen Thomas Tesfaye-Berhane. Han gør noget ekstra ud af at kigge folk i øjnene, og da han mødte Anjas, kunne han se frygten.

»Der er flere, der er gået forbi hende. I starten tror jeg også bare, at hun måske er lidt fuld eller venter på nogen, og jeg kan samtidig ikke rigtig høre hende,« siger Thomas Tesfaye-Berhane.

Men alvoren indfinder sig, og Thomas ringer efter en ambulance, samtidig med at han prøver at rådgive Anja fra gaden.

»Jeg skar det ud i pap, for ambulancen skulle komme hurtigt. Hun var jo blå af iltmangel.«

Hun begynder at ryste mere og mere, imens hun holder fast i vindueskarmen med armene.

»Anja ville ikke sidde ned, for hun var jo bange. Men der var jeg skrap i stemmen og fik hende ned,« siger den snarrådige københavner.

Hun sætter sig og mumler lidt. Det næste, Thomas hører, er et højt KLONK.

Anjas hoved har ramt gulvet.

»Det er en forfærdelig lyd. Helt instinktivt er den lyd bare forkert. Der blev jeg klar over, at hvis jeg skulle ind i lejligheden og hjælpe, måtte det blive gennem vinduet.«

Thomas Tesfaye-Berhane er ikke blevet tilbudt nogen form for krisehjælp efter sin dåd. Han beskriver selv oplevelsen som ret traumatisk. Vis mere Thomas Tesfaye-Berhane er ikke blevet tilbudt nogen form for krisehjælp efter sin dåd. Han beskriver selv oplevelsen som ret traumatisk.

Heldigvis er nogle knægte på vej hen i en nærliggende kiosk, og Thomas får dem til at give ham en hestesko, så han kan komme ind i lejligheden.

Ugen forinden har han hørt et P1-program, hvor der bliver talt om førstehjælp. Forsigtigt trykker han første gang på Anjas brystkasse.

»Men så kunne jeg ligesom høre radiostemmen, der sagde, at man skal trykke fire til seks centimeter ned. Jeg trykkede bare igennem, og det sagde den ulækreste lyd,« siger redningsmanden.

De næste seks minutter arbejder Thomas på livet løs, og Anja bliver skiftevis bevidstløs.

»Det er underligt at være så voldsom ved et andet menneske. I det hele taget at røre ved et andet menneske, uden man kender hinanden. Til sidst kommer Anja helt tilbage og har selvstændig vejrtrækning,« siger Thomas Tesfaye-Berhane.

Men senere samme aften kommer den yngste af Anjas døtre ind i lejligheden, hvor hun hurtigt fornemmer, noget er galt.

Anja er væk, men hunden og telefonen er der stadig, så hun ringer med det samme til sin støresøster Natali.

Fra venstre: Natalis søster, Natali og deres mor Anja. Vis mere Fra venstre: Natalis søster, Natali og deres mor Anja.

Resolut griber hun telefonen.

»Det gav ingen mening for mig, så vi besluttede, at jeg ringede til det nærmeste hospital, og det var Hvidovre Hospital,« fortæller Natali Barfoed til B.T.

Det første og vigtigste spørgsmål pressede sig på.

»Jeg spurgte med det samme: 'Er hun død?' Og så sagde lægen nej. Men hun lå i respirator efter et 'svært astmaanfald'. Så der var jeg lettet,« siger den omsorgsfulde datter.

Natali Barfoed er taknemmelig for, at hendes mor klarede den. Vis mere Natali Barfoed er taknemmelig for, at hendes mor klarede den.

Lægerne har ikke holdt sig tilbage, når det kommer til at rose Thomas Tesfaye-Berhanes. De slår fast, at han har reddet Anjas liv.

»Hun var tæt på at dø, så han er en kæmpe helt,« siger Natali.

Et gammelt billede af Natali, hendes søster og moderen Anja. Vis mere Et gammelt billede af Natali, hendes søster og moderen Anja.

Når Anja er kommet mere til hægterne, skal de alle sammen mødes.

»Det glæder vi os til. Jeg kan slet ikke takke den mand nok. Han fortjener det største kram i verden,« siger hun.

Til slut har Thomas Tesfaye-Berhane en klar opfordring.

»Jeg blev kun opmærksom på, at Anja havde brug for hjælp, fordi jeg brugte et par ekstra sekunder på at tage øjenkontakt med hende.«

»Noget, som jeg altid gør ud fra en overbevisning om, at alle er de få ekstra sekunder værd. Det er vigtigt at anerkende sine medborgere. Om end det bare er et ekstra splitsekund,« siger han.