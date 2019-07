Da Thomas Lund sammen med sin familie steg om bord på en turistbåd i den kroatiske havneby Trogir, blev de mødt af en ældre sømand, som bød dem velkommen med et smil og ordene: 'Hello everybody and welcome to little Titanic'.

Blot nogle få timer senere viste det sig, turistbåden skulle lide samme skæbne.

Sammen med sin hustru, deres fire børn, hustruens bror, broderens kone og deres tre sønner trådte Thomas Lund i onsdags om bord på turistbåden 'Deni', som de dagen forinden havde købt billetter til, så de kunne få en rundtur til tre nærliggende øer.

Umiddelbart virkede det hele meget professionelt, og de troede, alt var i orden. At der var styr på sikkerheden. At der ikke ville ske noget.

Det viste sig, de tog fejl.

Ved 10-tiden stævnede båden ud fra Trogir med de to danske familier og omkring 20 andre turister om bord.

Besøget ved Den Blå Lagune, hvor de kunne svømme og bade, forløb fint. Turen til en marina, hvor de kunne spise is, forløb fint. Turen til den sidste ø, hvor de skulle have noget mad, forløb fint.

Men da ankeret blev hævet, og turen skulle til at gå hjem, gik det galt.

»Kaptajnen slår så bak for at komme ud, og der lyder et brag. Vi sidder ved et egetræsbord bagerst på skibet nær bagsmækken, og da braget kommer, løfter den her bagsmæk ligesom bordet op,« fortæller 42-årige Thomas Lund om den første indikator på, at noget ikke var, som det burde.

På trods af braget sejler turistbåden videre og ud på åbent hav for at komme tilbage til Trogir.

Der er en del bølger og det, som Thomas Lund kalder 'en frisk vind'.

»Cirka en kilometer fra land sidder mine børn (tvillinger på otte år, en søn på 11 og en datter på 17, red.) og nevøer (på henholdsvis 15, 16 og 17 år, red.) pludselig og får våde fødder,« forklarer han.

Her ses båden, før den sank. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses båden, før den sank. Foto: Privatfoto

Med ét står det klart, at båden tager vand ind. Hurtigere og hurtigere.

»Det er ligesom, hvis man forestiller sig et badekar, der relativt hurtigt bliver fyldt op. Vandet siver ret hurtigt ind i båden. Så vi råber: 'Hey, der er noget galt. Der er vand i båden'.«

På båden er to besætningsmedlemmer: En yngre kaptajn og den ældre sømand.

Sømanden vælger at standse båden, og først beordrer han alle ind i midten. Men vandet fosser stadig ind. Så bliver alle bedt om at bevæge sig hen forrest på båden, men der er ikke plads til, at alle kan være der.

Ifølge Thomas Lund påstår kaptajnen, at han kan løse problemet: 'Ingen panik, ingen panik,' gentager han.

Men ingen på båden er trygge. Og vandet fortsætter med at sive ind.

Ikke langt fra dem kommer nogle store både, yachts, sejlende forbi. Det får den danske familie og de andre turister om bord til at begynde at vinke til dem for at få hjælp.

»Til at begynde med tror de, at vi bare vinker til dem, men da de så ser en masse børn stå forrest på skibet, som skreg og græd, så gik det stærkt,« fortæller Thomas Lund.

Fra bagerst til venstre: Thomas' svoger, Morten, Mortens to ældste sønner, 17-årige Christian og 16-årige Jakob, og Thomas Lund. Forrest sidder: Mortens yngste søn, 15-årige Magnus, Thomas' hustru, Lise, deres ældste datter, 17-årige Maja, Mortens hustry, Karina, Thomas' søn, 11-årige Nikolaj, og de otte-årige tvillinger Liva og Jeppe. Foto: Privatfoto Vis mere Fra bagerst til venstre: Thomas' svoger, Morten, Mortens to ældste sønner, 17-årige Christian og 16-årige Jakob, og Thomas Lund. Forrest sidder: Mortens yngste søn, 15-årige Magnus, Thomas' hustru, Lise, deres ældste datter, 17-årige Maja, Mortens hustry, Karina, Thomas' søn, 11-årige Nikolaj, og de otte-årige tvillinger Liva og Jeppe. Foto: Privatfoto

I et forsøg på at hjælpe sejler de store både tæt på og kaster reb over til den synkende turistbåd. Men de reb fjerner kaptajnen ifølge Thomas Lund af uvisse årsager.

Da hans hustru råber til kaptajnen, at der skal findes nogle redningsveste - særligt til børnene - finder han blot tre-fire stykker frem. Langt fra nok til de omkring 15 børn, der var med på båden.

Til sidst beslutter de omkringliggende skibe at sætte gummibåde i vandet og sejle hen til turistbåden for at redde personerne om bord.

»Og så - gudhjælpemig - om ikke kaptajnen prøver at komme om bord på den første af dem. Han forklarede, at han skulle ind til land og hente hjælp,« fortæller Thomas Lund og fortsætter:

»Men der var kaptajnerne på de andre skibe meget professionelle og afviste ham pure og sagde: 'Børnene først'.«

At børnene skulle først, gjorde dog de to danske familiers børn ekstra bange.

For det betød, at de blev nødt til at blive skilt fra hinanden.

»Vores mellemste søn på 11 år kommer med den første båd og bliver sejlet væk alene. Blikket i hans øjne...« siger Thomas Lund.

Her ses båden, efter den sank. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses båden, efter den sank. Foto: Privatfoto

Dernæst blev de øvrige børn hentet på andre gummibåde og fragtet i sikkerhed på de store yachts.

Som den sidste - lige før kaptajnen og sømanden - kom Thomas Lund med en af bådene væk fra turistbåden, som ganske få minutter senere lå næsten helt under vand.

»Så det var i sidste øjeblik. Vi bliver så sejlet hen til en yacht, hvor vi bliver genforenet med vores børn, og de bryder fuldstændig sammen. Min mellemste søn sagde: 'Jeg troede aldrig, jeg skulle se dig igen, far'... Puha,« siger Thomas Lund over telefonen fra Kroatien og hoster:

»Undskyld, jeg bliver lige lidt rørt.«

Efter de to danske familier kom sikkert på land, har de brugt de seneste dage på at bearbejde oplevelsen.

Børnene især har taget det hårdt.

»Det har været en rigtig tragisk oplevelse for dem, og de snakker stadig meget om det. De vil ikke ud at sejle mere. De vil ikke engang i nærheden af vand. Så det har været meget traumatiserende for dem,« fortæller Thomas Lund.

Den dag i dag er han mest af alt vred. Vred over, at det kunne ske. Vred over, hvordan kaptajnen håndterede situationen.

Her ses otte-årige Jeppe, der bliver trøstet efter oplevelsen. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses otte-årige Jeppe, der bliver trøstet efter oplevelsen. Foto: Privatfoto

Og vred over, at sikkerheden var så dårlig. Faktisk nærmest ikke-eksisterende.

Det er også årsagen til, at han og familien har valgt at stå frem med deres historie. For at advare andre danske turister, der rejser i Kroatien - eller andre lande - om at huske at tjekke sikkerheden på de turistbåde, der tilbyder ture.

»Vi købte jo turen i god tro og tænkte, der var styr på sikkerheden. Vi stillede ikke spørgsmål til den. Det er det, vi gerne vil have ud til andre familier, at de virkelig skal spørge til sikkerheden, før de går om bord på noget som helst,« siger han og fortsætter:

»Danske turister skal i hvert fald tænke sig rigtig godt om, inden de går om bord på sådan en mulig dødsfælde. Sørg for at tjekke sikkerheden.«

Thomas Lund fortæller, at han dagen efter var nede på den lokale politistation for at anmelde det. Der fik han at vide, at det var søfartsmyndighederne, der skal undersøge sagen, som også er blevet omtalt i et kroatisk medie.

Han skal nu skrive en beretning til dem om, hvordan han oplevede turen.

»Var det sket et kvarter eller 20 minutter før, havde vi været ude på åbent hav med noget længere til land. Hvis båden var gået ned der, var der ikke nogle andre skibe i nærheden,« siger Thomas Lund og slutter:

»Det tør jeg slet ikke tænke på.«

B.T. har været i kontakt med Udenrigsministeriet vedrørende episoden. De har følgende udtalelse:

»Udenrigsministeriets Borgerservice er orienteret om sagen, men kan ikke give yderligere oplysninger, da vi har tavshedspligt i personsager.«