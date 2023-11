Humøret var højt, da Thomas Binzer søndag eftermiddag var på vej hjem fra Parken med sine to drenge, en kammerat og vedkommendes søn.

For selvom stemningen til rivalopgøret mellem F.C. København og Brøndby til tider kan være en smule voldsom for to knægte på syv og ni år, havde der denne gang ikke været noget at sætte en finger på.

Men det må man sige, at der kom.

Situationen ændrede nemlig akut karakter, da Thomas Binzer holdt i kø på Jagtvej tæt på Samsøgade - omkring 500 meter fra Parken.

»Jeg tror egentligt, at det er en højresvingskø, vi er fanget i, men pludselig begynder der at komme en masse sortklædte fans til syne,« fortæller Thomas Binzer til B.T.

Fansene går målrettet mod en større gruppe politibetjente, der bevæger sig bagud og dermed kommer nærmere Thomas Binzers bil.

På førersædet sidder han i første parket til det, han bedst kan beskrive som »det totale kaos og ekstremt voldsomt«.

»Der er både kampklædt politi og urobetjente, der går frem mod fansene og forsøger at få dem presset væk. Herefter vender det, og så er det fansene, der løber mod politiet og forsøger at presse dem,« siger Thomas Binzer og fortsætter:

»Politiet råber 'gå væk' flere gange, og så bruger de kniplerne. Der er særligt en betjent, som giver rigtig mange slag med den, og jeg undrer mig faktisk over, at der ikke er nogen, som stopper ham.«

Fra bilen kan Thomas Binzer ikke undgå, at de tre mindreårige følger med i de kampe, der udspiller sig på den anden side af bilruden, og her bliver de pludselig vidner til, at en mand bliver ramt med kniplen omkring tindingen og bløder voldsomt.

I alt ender de med at sidde stille i bilen i 15 minutter, før de voldsomme scener er ophørt, og Thomas Binzer kan tage sig en snak med børnene.

»Vi snakker meget om, at vi jo ikke ved, hvad der sket lige før episoden, andet end at vi også så, der blev kastet brosten og fyrværkeri fra fansene,« siger Thomas Binzer og uddyber:

»Det sidste, jeg vil have, er jo, at mine børn bliver bange for politiet, så det har jeg talt meget med dem om. Men da vi kom hjem, nævnte min kone, at det ikke er alle fodboldfans, der er lige søde, og så sagde min ene søn: 'Jo, men politiet var meget mere voldsomme i dag'.«

Siden søndag eftermiddag har der på de sociale medier floreret flere videoer, der er filmet i forbindelse med urolighederne efter kampen.

Særligt er der på det sociale medie X fokus på en håndfuld videoer fra foran værtshuset Haralds Bodega, hvor ordensmagten presser en gruppe fans op mod entreen til beværtningen.

Her ser man nemlig en betjent, der bruger sin knippel omkring otte gange, før han bliver trukket væk af to kollegaer.

B.T. har foreholdt Københavns Politi kritikken, og her lyder svaret:

»Vi står tilbage efter en fodboldkamp mellem Brøndby og FCK, jeg vil sige, næsten som det plejer at være med de to grupperinger, at de har kun en interesse – og det er at komme i slagsmål med hinanden,« siger Peter Dahl, der er leder af beredskabet i Københavns Politi.

Han har set videoerne og mener, at man bliver nødt til at tage højde for det, som videoerne ikke viser, nemlig hvad der er sket forud for, at politiet trak kniplerne.

»Vi har politifolk, der er kommet til skade og er kommet på skadestuen. Vi har et utal af 119-sager (angreb mod politiet, red.) De har væltet hegn ude omkring Parken.«

»På alle måder har de her tosser fra begge grupperinger vist, at det man ønsker, er at komme i slagsmål med hinanden.«

»De videoer, der florerer, det er få sekunders uddrag af en hel dag, kan man sige, en hel formiddag og en hel eftermiddag med slagsmål i gaderne, hvor de her grupperinger har forsøgt at komme i infight med hinanden men også komme i slagsmål med politiet.«