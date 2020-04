Lastbilchauffører er afgørende for samfundet i Danmark i disse dage. Det er nemlig dem, der sørger for, at der er varer på hylderne i supermarkederne.

Alligevel bliver de mødt af dårlige forhold, når de kører rundt på de danske motorveje.

Det fortæller lastbilchaufføren Thomas Andersen onsdag til B.T.:

»Vi kan ikke få et bad lige nu. Det lukkede man ned for i mandags. Jeg har en kollega, der søgte efter et bad fra Frederikshavn til Aalborg. Det er grotesk.«

Thomas Andersen er ansat hos AKC Transport. Han kører 12 til 13 timer om dagen fra søndag til fredag. Det betyder, at han overnatter i lastbilen.

Lastbilchaufføren tilføjer, at han må tage alternative metoder i brug, når rastepladser og tankstationer er lukket for bad, for at kunne holde sin egen luft ud.

»Nu kører jeg den gamle truckervask, hvis jeg ikke har vådservietter i handskerummet. Det er selvfølgelig ikke optimalt, og man føler sig ulækker på tredjedagen. Og min egen lugt er heller ikke rar. Det er klamt.«

Thomas Andersen siger, at han under normale omstændigheder ville snuppe et bad hver anden dag.

Thomas Andersen bruger mange timer om dagen i en lastbil.

Og han er ikke den eneste, der synes, det er ulækkert uden et bad i fem dage. Det synes kæresten Lea Jakobsen ligeledes.

»Det er til at brække sig over. Det kan ikke passe, at man ikke kan få et bad i dagens Danmark. De er ulækkert, så meget chaufførerne kommer til at lugte efter fem dage uden et bad.«

Lea Jakobsen tilføjer, at hun mener, det er vigtigt, at chaufførerne opretholder en god og sund hygiejne:

»Jeg er klar over, at en truckervask kan klare meget, men den fjerner altså ikke alle bakterierne.«

Lea Jakobsen.

B.T. har onsdag været i kontakt med Dansk Transport og Logistik (DTL). Her har man en lidt anden opfattelse af forholdene på de danske motorveje.

Det fortæller administrerende direktør Erik Østergaard:

»Vi er naturligvis bekendt med problemet, men meldingerne på det seneste har alligevel været, at situationen er normaliseret en smule. Men det er selvfølgelig ikke okay, at forholdene har været og måske er sådan, når lastbilchaufførerne er så vigtige i vores samfund lige nu.«

Erik Østergaard tilføjer, at danskerne skal være glade for det arbejde, som lastbilchaufførerne udfører for tiden:

»Det er rigtig positivt, at der varer på hylderne. Trafikken flyder lettere for lastbilerne på vejene, fordi køerne er mindre end normalt.«

Erik Østergaard siger afsluttende, at det er vigtigt, at chaufførerne har mulighed for rene toiletter, håndvaske og badefaciliteter.

Derfor forventer han også, at Vejdirektoratet vil gøre endnu mere ud af rengøringen de kommende dage og uger.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, sagde på et pressemøde mandag, at Danmark gradvist kan begynde at åbne igen efter påske, hvis borgerne forsætter med at holde afstand til hinanden.