»Indtil for et par måneder siden tænkte jeg, at det var en fantastisk idé. Men nu synes jeg, at de burde havde beholdt dem, så de var klar.«

Sådan siger Thomas Nielsen, der i 2013 selv købte en atomsikret bunker af Beredskabsstyrelsen på 527 kvadratmeter i hjertet af et af byens gamle boligkvarterer, Hunderupkvarteret.

Det er dog ikke ensbetydende med, at han ikke er glad for sit bunkerkøb.

»Især i denne tid,« siger han og tilføjer:

Der er lange, smalle gange i den 527 m2 store bunker i Odense, der huser Thomas Nielsens virksomhed, IT-Hotellet. Foto: Jeppe Kanstrup

»Lige for øjeblikket har jeg mange venner, det vil jeg gerne indrømme,« siger han med et kækt, dog alvorligt smil.

Thomas Nielsen ejer IT-Hotellet, der hoster hjemmesider og it-systemer, hvilket også var det, han købte bunkeren til i første omgang.

»Sådan en bunker er et fantastisk sted at have servere. Det er køligt, og det er sikkert.«

Uden servere ville der være en temperatur i bunkeren på otte grader, men de mange serveres varmeudveksling holder en konstant temperatur på 20 grader.

Dermed passer serverne perfekt i bunkeren. Serverne giver naturlig opvarmning af bunkeren, som altså omvendt på naturlig vis holder serverne nedkølet.

Thomas Nielsen har dog allerede forberedt sig på, at bunkeren i en nær fremtid kan blive brugt til helt andre formål end det, han købte den til.

»Jeg er ikke sikker på, at Putin stopper i Ukraine.«

'Verdens sikreste bar' lyder teksten på skiltet til Bunker-baren i Thomas Nielsen bunker. Foto: Jeppe Kanstrup

»Derfor har vi også selv udtænkt en katastrofeplan, som enten er at være her i bunkeren eller rejse langt væk,« fortæller odenseaneren.

»Og vi har faktisk også handlet ind til det. Vi har mad i hvert fald til en måned, mig og min kæreste.«

Vil I være klar til at beskytte andre end jer selv også?

»Selvfølgelig, vi vil jo gerne beskytte så mange mennesker som muligt, og alle vores servere og netværksudstyr er jo også låst inde,« siger Thomas Nielsen.

Der er mad til en måned og ordnede toiletforhold i bunkeren, der til daglig huser IT-Hotellet. Foto: Jeppe Kanstrup

Han brugte selv et halvt år og mellem to og tre millioner kroner på at istandsætte bunkeren. Noget, som altså Beredskabsstyrelsen så slipper for at bruge tid og penge på, hvis de skulle få brug for den igen.

Hvad gør du, hvis Beredskabsstyrelsen pludselig beder om at få deres bunker igen?

»Jeg er jo forretningsmand, så alt er jo til salg, og jeg kan på relativt kort tid finde et andet sted at huse vores servere.«

B.T. fortalte for nylig historien om, at det lige nu er vanskeligt at skaffe et overblik over beskyttelsesrum og bunkere i tilfælde, at krigen også kommer hertil. Men ét er sikkert. Thomas Nielsen ejer en bunker midt i Odense. Lige nu i hvert fald.

»Med det, der sker lige nu, så har jeg jo selvfølgelig tænkt tanken, at de kunne komme og bede om at få den tilbage, og det har vi selvfølgelig lagt planer for,« siger Thomas Nielsen.

»Vi skal bare have nogle rum et par måneder, og så kan vi være helt ude, men de kan jo sagtens begynde at bruge den, hvis det skulle være.«

Bunkeren blev bygget i 1954 og udvidet i 1963 og havde været lukket helt ned i ti år, inden Thomas Nielsen og IT-Hotellet købte den i 2013.