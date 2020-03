Thomas Sørensen er uddannet til at hjælpe syge mennesker. Men han havde også andre tungtvejende grunde til at melde sig frivilligt til det omfattende coronaberedskab, som både regering og regioner opfordrer sundhedspersonale til at melde sig til.

»Jeg håber på, at jeg kan aflaste nogle kollegaer,« siger han og fortsætter:

»Sundhedsvæsenet er jo hårdt presset i forvejen. Selv uden corona, så er der mangel på sygeplejersker og hårde besparelser. Nu kommer det her så ovenikøbet oveni,« siger den 38-årige sygeplejerske.

Til daglig arbejder Thomas Sørensen i psykiatrien. Et område af sundhedsvæsenet, der i forvejen også er presset.

Thomas Sørensen er sygeplejerske. Han er en af de cirka 10.000 danskere, der har meldt sig frivilligt til at hjælpe, hvis sundhedsvæsenet bliver lagt ned under coronapandemien. Vis mere Thomas Sørensen er sygeplejerske. Han er en af de cirka 10.000 danskere, der har meldt sig frivilligt til at hjælpe, hvis sundhedsvæsenet bliver lagt ned under coronapandemien.

»Jeg ville nok ikke kunne være så effektiv på en somatisk afdeling som de sygeplejersker, der allerede er der. Men det sundhedsfaglige personale bliver jo meget smittet i andre lande, og jeg har jo en basisuddannelse, som jeg kan trække på,« siger han.

»Det kan også være, at jeg ikke bliver kaldt ind til at tage mig af coronapatienter, men måske noget andet, som nogle er blevet fjernet fra. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det kan være endnu,« siger Thomas.

Han er ikke bange for at blive smittet, selvom tanken naturligvis har strejfet ham.

»Aaah, jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs. Jeg tror desværre, at rigtig mange danskere kommer til at få det. Og skulle det ske, så håber jeg, at jeg kan klare det ved at lægge mig derhjemme et par uger,« siger han og fortsætter:

Statsminister Mette Frederiksen roser de frivillige hjælpere til skyerne, men Thomas Sørensen mener, at det klinger lidt hult. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen roser de frivillige hjælpere til skyerne, men Thomas Sørensen mener, at det klinger lidt hult. Foto: Philip Davali

»Der er jo altid en risiko. Sådan er livet jo. Man kan også blive kørt ned i morgen. Det kan man ikke gå og tænke over,« siger han.

Thomas forklarer, at han har lidt mere elastik i tilværelsen, så han kan påtage sig det frivillige arbejde. Det er en af grundene til, at han ikke var i tvivl om, at han skulle melde sig.

»Jeg har ikke kone og børn derhjemme. Det gør det lidt lettere at stå til rådighed. Det gør også, at jeg ikke behøver bekymre mig så meget om andre end mig selv, hvis jeg bliver smittet. Jeg kan isolere mig derhjemme i nogle uger, hvis jeg bliver smittet,« siger han.

Hvad siger dine pårørende til, at du har meldt dig til det her?

»Jeg har faktisk ikke rigtigt sagt noget til nogen om det. Måske ville min mor spørge mig, om det nu også var en god ide. Men sådan skal mødre nok bare være,« siger Thomas og griner lidt.

Statsministeren og andre myndigheder roser jer frivillige til skyerne i disse dage, fordi I påtager jer det ansvar. Hvad betyder det for dig?

»Det betyder faktisk ikke ret meget. Det er jo politikerne, som er skyld i, at vores sundhedsvæsen er blevet skåret ind til benet,« siger han og fortsætter:

»Faktisk synes jeg, at den ros klinger lidt hult.«

Alle de fem regioner har oprettet særlige jobbanker, som man kan melde sig til, hvis man har en eller anden sundhedsfaglig baggrund.

Beredskabet skal skabe ekstra kapacitet i sundhedsvæsenet i tilfælde af et meget højt antal smittede danskere samt et højt antal syge læger, sygeplejersker og andre grupper i sundhedsvæsenet.