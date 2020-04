»Hold igen med fyresedlerne.«

Det er en besked, statsminister Mette Frederiksen (S) har rådet pressede virksomheder landet over til at følge i den svære corona-krise.

Én af de virksomheder, der følger opfordringen, er Thomas Hansen og hans virksomhed, Kokkekompagniet.

Han har i alt sendt 11 medarbejdere hjem, men han har ikke underskrevet en fyreseddel. Det kommer han heller ikke til.

Thomas Hansen. Foto: Privat.

»Det kan godt være, 2020 gør ondt på os, men vi har brugt 20 år på at bygge det her op, og vi ville være kede af at se det smuldre. Vi ser på det som en investering, så vi er klar til den anden side.«

»Og vi har også beroliget vores personale, at ingen her bliver fyret. Medmindre der sker noget drastisk, såsom at vi kun må handle ind og tage på apoteket, så er det i hvert fald ikke vores hensigt at fyre nogen,« siger Thomas Hansen.

Flere virksomheder er presset økonomisk, hvilket blandt andet har resulteret i lukninger og 37.000 flere ledige siden den 9. marts. Hos Kokkekompagniet har man fortsat ordrer at levere, da 25 pct. af deres levering til kantiner stadig er intakt. Samtidig har man også meldt sig til rådighed hos en take-away-tjeneste.

Det ændrer dog ikke på markante, økonomiske tab for Thomas Hansen. Alene den første uge af corona-krisen tabte han mere end 2,3 millioner kroner som følge af aflysninger af arrangementer landet over.

Trods den økonomiske situation får samtlige af hans hjemsendte medarbejdere løn på nuværende tidspunkt.

Det skyldes blandt andet den trepartsaftale, hvor staten giver virksomheden en lønkompensation på 75 procent af den pågældende medarbejders løn.

»Vi har spurgt os selv, om vi skal lukke helt ned. Men vi har kigget os selv i øjnene, og hvis vi holder gryderne i gang med det blus, vi kan, så kommer vi gennem 2020. Det (corona, red.) gør selvfølgelig ondt, og det kan godt være, vi kommer ud med underskud, men det giver en tryghed for dem, der er tilbage, at de ikke bliver fyret.«

Kan I garanterer, at I ikke fyre nogen taget de svære tider i betragtning?

Statsminister Mette Frederiksen udtrykte forsigtigt optimisme på pressemøde om COVID-19 i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet mandag den 30. marts 2020. Foto: Martin Sylvest

»Når vi går ind i trepartsaftalen, så kan vi ikke fyre. Det har vi også kapaciteten til. Men vi håber også, at vi snart ser lyset for enden af tunnelen. For hvis det varer et år, så er det pludselig en anden situation. Og vi forholder os til situationen lige nu - men det er ikke sjovt.«

»Og efter udmeldingen (fra statsminister Mette Frederiksen, red.) i går er der lys, og det er musik i vores øre.«

Mandag varslede Mette Frederiksen en gradvis åbning af Danmark efter påske.

»Hvis vi danskere i de næste to uger henover påsken fortsætter med at stå sammen og holde afstand. Og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste to uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen efter påske,« sagde Mette Frederiksen.