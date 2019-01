30-årige Thomas Schoelzer er blevet opereret for sin stærkt generende snorken, der var ved at drive hans kone til vanvid. En ny, revolutionerende undersøgelsesteknik hjalp parret.

»Jeg havde aldrig haft en kæreste, der snorkede SÅ meget,« siger 35-årige Stine Schoelzer, når hun husker tilbage på den første tid i parrets fælles tilværelse.

Hun prøvede forgæves med forskellige ørepropper. Hun daskede til ham. Sommetider forsøgte hun at vende ham, når lydene blev for høje. En enkelt gang flyttede hun ind i et andet værelse, så hun kunne få sin søvn.

Men det blev hendes mand alligevel trist over. Sådan et forhold ønskede parret, der har været sammen i tre år, sig ikke. Så i forbindelse med et lægetjek for to år siden fik Thomas Schoelzer undersøgt sine søvnvaner.

Thomas Schoelzer kunne risikere at miste sit kørekort, hvis ikke han kom i behandling for sin søvnapnø. Indtil han blev opereret, brugte han en såkaldt CPAP-apparat, der hjalp ham med at trække vejret om natten. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Thomas Schoelzer kunne risikere at miste sit kørekort, hvis ikke han kom i behandling for sin søvnapnø. Indtil han blev opereret, brugte han en såkaldt CPAP-apparat, der hjalp ham med at trække vejret om natten. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg vidste jo godt, at jeg snorkede, det gør mange i min familie. Men jeg var ikke klar over, at det stod så slemt til,« siger han.

Det viste sig, at den 30-årige mand lider af såkaldt obstruktiv søvnapnø, der betyder, at man i løbet af natten oplever flere vejrtrækningspauser, hvor svælget trækker sig sammen, så man i mere end ti sekunder stopper med at trække vejret.

Hvad er søvnapnø? Obstruktiv søvnapnø er en lidelse, hvor luftvejene spærres helt eller delvist i mere end 10 sekunder. Antallet af kvælningsforstyrrelser i løbet af en nat afgør graden af søvnapnø: Normal (mindre end fem) Let søvnapnø: ( mellem 5 og 15) Moderat søvnapnø ( mellem 15 og 30) Alvorlig søvnapnø ( over 30) Flere end 15 forstyrrelser i løbet af en nat, går så meget ud over ens søvn, at det bliver farligt for helbredet.

Vejrtrækningspauserne er ikke sig selv farlige, men fordi man helt eller delvist bliver vækket fra sin dybe søvn, kan det over en længere årrække resultere i bl.a. hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Læg dertil træthed og koncentrationsbesvær.

I løbet af en times nattesøvn havde Thomas over 85 vejrtrækningspauser. Det blev til flere hundrede tilfælde i løbet af en nat. Derfor var det nødvendigt at gøre noget, hvis han ville undgå en lang række livsstilssygdomme.

Hvad gør du, hvis du oplever, at din partner snorker?

Ved hjælp af en ny type undersøgelsesteknik - såkaldt søvnendoskopi - kunne lægerne se, hvilken type behandling der ville kunne hjælpe Thomas.

Tidligere var lægerne tvunget til at undersøge patienterne i svælget, mens de var vågne, men med den fleksible kikkert via næsen kan lægerne undersøge sovende patienter og derved fastslå, hvor i svælget en eventuel sammenklapning opstår under søvnen.

Så mange lider af søvnapnø: Ca. 10-15 pct. af danske mænd og 5-8 pct. af kvinderne i alderen 40-60 år har obstruktiv søvnapnø - ca. 200.000 uden at vide det.

»Før i tiden havde man nok en tendens til at tilbyde de samme operationer til alle patienter. Men i dag er behandlingen mere individualiseret. Det er det, der er det revolutionerende,« siger speciallæge ved Rigshospitalets nye Enhed for Søvnkirurgi, Eva Kirkegaard Kiær.

Efter lægerne havde undersøgt Thomas med den nye teknik, besluttede de for det første at fjerne hans mandler og for det andet at lave en såkaldt radiofrekvens-behandling i svælget. Det betyder, at svælget nu ikke længere lukker sammen, når han sover.

Thomas Schoelzer og hustruen Stine med deres to måneder gamle baby. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Thomas Schoelzer og hustruen Stine med deres to måneder gamle baby. Foto: Bax Lindhardt

»Før i tiden kunne jeg ikke lide at falde i søvn, hvis jeg f.eks. skulle ud at flyve, fordi jeg ikke ville forstyrre sidemanden. Men det kan jeg godt i dag, for nu snorker jeg slet ikke mere,« siger Thomas Schoelzer.

Både han og hustruen er glade for, at de begge får en nattesøvn uden afbrydelser, og at Thomas på sigt ikke udvikler nogen former for livsstilssygdomme pga. søvnapnøen.

Selvom de nu har fået en baby på to måneder, så sover hustruen bedre end nogensinde før.

»Det er dejligt at være udhvilet,« siger Stine Schoelzer.