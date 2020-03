»Stilhed før stormen.«

Sådan beskriver Thomas Olesen allerbedst den stemning, der lige nu breder sig blandt det amerikanske folk.

For mens vores corona-kikkert er rettet mod især Italien og Spanien, forudser flere eksperter, at man i USA kan opleve hidtil usete kaostilstande og dødstal på helt op til én million amerikanere.

Og danske Thomas Olesen bor lige netop der, hvor det ser allersortest ud i USA.

I den nordlige del af Manhatten i New York lever danskeren nemlig med sin mexicanske kone og deres to børn, og det er netop i staten New York, at der er klart flest smittede i USA med intet mindre end 33.066 smittetilfælde ud af det samlede tal på 68.508.

Thomas med sin kone. Vis mere Thomas med sin kone.

»Jeg så billeder fra midtown forleden, og det ligner noget fra en film. Alt er lukket ned,« fortæller Thomas Olesen, der arbejder i en stor medievirksomhed i byen.

Men hvor meget kan man så mærke, at man bor i et land, der allerede nu er hårdt ramt af coronavirussen, og som er ved at blive pandemiens nye epicenter?

Der er to forskellige svar til det spørgsmål, understreger Thomas.

For der er den følelse, han får, når han går en tur på gaden, og så er der den følelse, han får, når han taler med sine amerikanske venner.

»Det har ikke ramt så meget her, hvor vi bor, selvom det er i New York. Der er stadig fint med butikker, der har åbent, og så er der selvfølgelig også supermarkeder, apoteker, spritforretninger og læger, der stadig kører. Og man ser godt med folk på gaden,« fortæller Thomas.

Men når Thomas griber knoglen og taler med sine venner og bekendte, så er nervøsiteten og frygten allestedsnærværende.

»Vi sidder og venter på, at lyntoget kommer bragende. Det er en dommedagsstemning, hvor vi bare venter på, at det rammer, så folk er nervøse,« siger han.

Og det er en markant udvikling, hvis vi bare skruer tiden et par uger tilbage.

Her kunne amerikanerne nemlig sidde og se deres præsident, Donald Trump, kalde coronavirussen for et 'bluffnummer' fra Demokraterne og generelt noget, man ikke skulle tage for seriøst.

»De fleste syntes, at det var meget overdrevet med virussen, og at man lige skulle klappe hesten. Men nu har vi jo kunnet følge med i udviklingen i Italien og Spanien, og derfor er folk begyndt at få øjnene op for, at det bestemt ikke er noget, som vi vil have inden for døren her,« siger Thomas Olesen.

Og i den proces er tilliden til Trump også faldet yderligere, mærker Thomas, når han taler med folk og orienterer sig på de sociale medier.

»De fleste synes, at han er en joke, og nu viser det sig så også, at han ikke kan noget. Han er et klovn i et cirkus her og har ikke forstået vigtigheden af situationen. Derfor er folk simpelthen bare begyndt at se bort fra ham, når det handler om corona. Han kommer ikke med noget konstruktivt,« siger Thomas.

I stedet holder amerikanerne sammen i deres familier og beder til, at situationen ikke kommer ud af kontrol, og at de ikke bliver ramt af virussen.

For at blive ramt af coronavirussen i USA kan nemlig have en række andre konsekvenser, end hvis du bliver ramt herhjemme.

Helbredsmæssigt er der som udgangspunkt ingen forskel, men både manglende sygedagpenge og sundhedsforsikring gør, at mange amerikanere vil blive nødt til at tage syge på arbejde for at få penge og/eller ikke kan betale for en behandling af coronavirussen.

Tager vi det første, vil det betyde, at coronavirus-ramte personer potentielt vil ignorere symptomer og alligevel tage på arbejde, hvor de kan smitte deres kollegaer.

Og tager vi det sidste, betyder det altså, at syge amerikanere må droppe at få behandling på hospitalet og i stedet håbe, at deres krop kan bekæmpe den verdensomspændende virus.

»Jeg kender mange, der allerede har mistet deres arbejde, og det stiller virkelig folk dårligt. Hvis jeg og min kone mistede arbejdet i morgen, så ville vi ikke have råd til at bo her, og så måtte vi flytte ned til hendes mormor eksempelvis. Og det er slet ikke alle, der har den mulighed,« siger han.

Antallet af smittede stiger eksplosivt i USA i disse dage, og bare fra onsdag til torsdag blev der konstateret mere end 15.000 nye tilfælde.