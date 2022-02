»Gabestokken.«

Sådan beskriver Thomas James Thomsen en lille parkeringsplads, der ligger ud til Øresundsmotorvejen ved den svenske grænsekontrol. Her har det svenske grænsepoliti gentagne gange vinket den 43-årige dansker til side i hans hvide Tesla X for at visitere ham.

Han fortæller, at det er sket 150 gange de sidste to år, og han er overbevist om, at det skyldes hans hudfarve, størrelse og skæg.

»De kalder det et 'random check', når de stopper mig. Men når det sker fem gange på en uge, og jeg i forvejen har ting, der driller mig enten derhjemme eller på arbejdet, så begynder det at blive drænende, og jeg føler mig uønsket, uvelkommen og udstillet,« siger han til B.T.

Thomas James Thomsen er født i Danmark, men har han de sidste 16 år boet i Malmø.

Til daglig arbejder han som iværksætter i den danske musikbranche, hvor han blandt andet står for produktion og salg af merchandise for en række kendte kunstnere. Han er derfor afhængig af at kunne krydse Øresundsbroen på daglig basis. Men de mange visitationer medfører nogle frustrationer.

»Nogle dage påvirker det mig mere end andre. Når det sker fem gange på en uge, og jeg i forvejen har ting, der driller mig enten derhjemme eller på arbejdet, så begynder det at blive drænende, og jeg føler mig uønsket, uvelkommen og udstillet,« siger han.

Det er blevet en fast del af hverdagen for Thomas James Thomsen, at politiet vinker ham ind til siden.Foto: Thomas Sønderup Vis mere Det er blevet en fast del af hverdagen for Thomas James Thomsen, at politiet vinker ham ind til siden.Foto: Thomas Sønderup

Thomas James Thomsen har førhen arbejdet som livvagt og tourmanager for flere kendte musikere, heriblandt Nik & Jay, Medina og Burhan G. Et arbejde, der kræver en vis form for fysisk overlegenhed for at kunne tackle potentielle risikosituationer og konflikter.

Han er godt klar over, at hans fysiske kan forekomme intimiderende for nogen mennesker. Men han mener ikke, at det retfærdiggør de mange visitationer, som politiet udsætter ham for.

»Jeg er et meget tålmodigt menneske, der nærmest er indbegrebet af at være mors dreng. Jeg har aldrig været på kant med straffeloven og omgås ikke kriminelle mennesker. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke en enkelt gang eller to har hævet stemmen og sagt fra, når politiet har trukket mig til side,« siger han.

Særligt grænseoverskridende har han følt det, når politiet trækker kontrollerne af ham ud i op til en time.

Mener du, at politiet forskelsbehandler folk på grund af deres hudfarve?

»Det er ikke sjovt at stå i så lang tid udenfor i december uden overtøj på, fordi ens jakke ligger i bilen. De gennemroder mit sure træningstøj, computertaske, mine lommer og klapper mig af. Det giver en speciel følelse at stå der og blive rodet igennem af en anden mand. På grund af min størrelse står de tit tre sammen. De har også før taget fat i mig og holdt fast. Det er ubehageligt,« siger han.

Thomas James Thomsen har som konsekvens valgt at filme med sin mobiltelefon, hver gang han skal passere grænsen til Sverige for at komme hjem. Videoerne har han efterfølgende lagt ud på sin Instagram, hvor han har flere end 20.000 følgere.

Han føler, at det er den eneste måde, hvorpå han kan udstille det, som han oplever som uretfærdig forskelsbehandling baseret sin størrelse og hudfarve.

»Normalt oplever jeg, at det svenske politi er mere farveblinde end dansk politi. Det har aldrig før været et problem for mig, men lige inden coronaen startede, begyndte det at intensivere. Jeg begyndte derfor at optage det med min mobiltelefon som en form for dokumentation og journalføring,« siger Thomas James Thomsen.

I en af videoerne kan man blandt andet høre politiet spørge Thomas James Thomsen, om bilen er hans, hvad han har i den, hvor han bor, og om han hver dag arbejder i Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere I en af videoerne kan man blandt andet høre politiet spørge Thomas James Thomsen, om bilen er hans, hvad han har i den, hvor han bor, og om han hver dag arbejder i Danmark. Foto: Privatfoto

Kan det tænkes, at det svenske grænsepoliti blot forsøger at udføre deres arbejde, og at du tillæger dem nogle forkerte motiver og hensigter?

»Jeg har ikke noget udestående med politiet. Jeg synes, de er vigtige for samfundet, og jeg mener heller ikke, at politiet er en racistisk organisation. Det forbyder min intelligens mig at tænke. Men der er et eller andet galt med deres værktøjskasse i forhold til det her med etnisk profilering. Det værktøj skal erstattes med noget, der fungerer bedre og afspejler samfundet,« siger Thomas James Thomsen.

Tidligere på ugen bragte den svenske tv-station SVT Nyheter et nyhedsindslag om Thomas James Thomsen oplevelser med grænsepolitiet. I den forbindelse interviewede tv-stationen også Mats Berggren, der er chef for grænsepolitiet i det sydlige Sverige.

Han afviser, at politiet ved grænsekontrollen benytter sig af såkaldt raceprofilering.

»Vi arbejder løbende med det her hver dag og snakker om, hvordan vi udfører vores kontroller, og hvordan vi vælger, hvem vi tjekker,« siger Mats Berggren til SVT Nyheter.

Efter indslaget blev sendt, er Thomas James Thomsen blevet kontaktet personligt af grænsepolitichefen, der ligefrem har været på besøg hjemme hos ham til en kop kaffe.

»Han anerkendte, at det måtte være frustrerende. Men jeg fik ikke en undskyldning eller forklaring, som slog hovedet på sømmet. Måske fordi etnisk profilering fortsat er et ømtåleligt emne. Jeg fik hans mailadresse, så jeg fremover kan komme i kontakt med ham, hvis det fortsætter,« siger Thomas James Thomsen til B.T.