Forsvarsministeriets departementschef har fået nyt job.

Thomas Ahrenkiel skal fra 1. september 2020 tilbage til Udenrigstjenesten for at blive Danmarks ambassadør i Berlin. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Thomas Ahrenkiel har været ansat som departementschef i mere end fire år, og det er ifølge meddelelsen hans eget ønske at skifte job.

»Thomas har gennem de seneste mange år ydet en stor indsats for Forsvarsministeriet,« siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg vil gerne takke ham for indsatsen og for vores samarbejde. Danmark får en meget kompetent ambassadør i Berlin. Jeg ønsker ham alt muligt held og lykke,« fortsætter hun.

Thomas Ahrenkiel siger selv følgende om jobskiftet:

»Jeg ser meget frem til at skulle fremme danske interesser overfor en af vores vigtigste samarbejdspartnere og på et af de vigtigste eksportmarkeder. Det betyder samtidig et farvel til et både spændende og udfordrende ministerområde, som er arbejdsplads for mange dygtige og dedikerede medarbejdere.«

Han fortsætter:

» Jeg vil gerne takke alle, jeg har arbejdet sammen med for godt med- og modspil. Det gælder selvfølgelig ikke mindst de ministre, som jeg har arbejdet tæt sammen med i mine år i departementet.«

Thomas Ahrenkiel fratræder i august, og stillingen som departementschef i Forsvarsministeriet vil blive slået op.