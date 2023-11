Det var »sindssygt skræmmende«, da Thomas Pedersen fra Skødstrup i onsdags modtog et skærmbillede fra sin 11-årige datter Aya.

Skærmbilledet viste nemlig en sms-besked, som datteren havde modtaget fra en fremmed.

En besked med to ord:

»Telefon sexx.«

Foto: Her er beskeden, som Aya modtog fra en fremmed mand. Vis mere Foto: Her er beskeden, som Aya modtog fra en fremmed mand.

Og næsten endnu værre er det, at Aya også kan fortælle sin far, at den ukendte mand har forsøgt at ringe på FaceTime en håndfuld gange.

»Heldigvis vælger Aya så efter fire FaceTime-opkald at blokere kontakten og skrive til mig. Det roser jeg hende meget for,« siger Thomas Pedersen, der også over for TV 2 Østjylland har fortalt sin historie, til B.T.

Men Thomas føler ikke, at »sagen« er slut.

Så da Aya kommer hjem fra fritidsklubben, låner Thomas sin datters telefon, fjerner blokeringen til den ukendte mand og skriver så:

»Hvem er du?«

Og svaret kommer prompte:

»Ali. Hvem er du?.«

Herefter begyndte manden igen og igen at ringe på FaceTime.

»Han ringede nok 20 gange, før jeg igen blokerede ham. Jeg begyndte egentligt at skrive med ham for at få lidt information ud, men da han så begyndte at ringe, kunne jeg jo ikke tage den med kameraet fremme,« siger Thomas og uddyber:

»Siden har jeg jo tænkt, at jeg bare skulle have sat en finger på kameraet, men det tænkte jeg ikke over i situationen.«

Thomas tog herefter sin egen telefon og ringede til den lokale politi for at anmelde sagen.

Her blev den 40-årige mand dog mødt af en lidt overraskende tilbagemelding:

»Jeg fik at vide, at man ikke havde ressourcer til at forfølge sådan en sag. Siden – efter sagen har været i medierne – har de dog kontaktet mig igen og vil kigge på det,« siger Thomas Pedersen.

Tilbage står Thomas godt rystet over hele situationen.

»Det er sindssygt skræmmende, når ens datter modtager sådan en besked, når hun ikke har givet sine oplysninger ud. Så det er helt tilfældigt,« siger han og fortsætter:

»Men jeg er så glad for hendes reaktion, og mit budskab i dag er også, at andre børn skal gøre det samme. Bloker og kontakt jeres forældre, når der kommer sådan noget.«