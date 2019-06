Hvis man er træt af at køre rundt i sin bil i flere timer for at finde en parkeringsplads, skal man bare tage til Thisted. Her vil man nemlig fuldkommen droppe parkeringskontrollen.

Ved havnen i Thisted må man parkere i maksimum tre timer. Men fra nytår er der ikke længere nogen, der kontrollerer, om man holder der i længere tid end det.

Parkeringskontrollen er nemlig blevet en decideret underskudsforretning i Thisted Kommune.

Tidligere skulle staten have 50 procent af indtægterne, men det er nu steget til 70 procent. Derfor er parkeringskontrollen så dyr for kommunen, at det i stedet vil koste penge at kræve afgifter ind.

Til TV 2 Nord fortæller næstformand i Thisted kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, at det vil koste 90.000, hvis man fremadrettet fortsætter med at have parkeringskontrol.

»90.000 kroner er jo ingenting i kommunens budget, men set ud fra, at det måske var nemmere, hvis vi ikke havde parkeringskontrol, det ville være nemmere for alle, hvis man selv kan finde ud af at parkere efter reglerne, så det er jo penge, der kommer ind til os på en eller anden måde,« siger næstformand Peter Skriver Nielsen (S).

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for beslutningen. Beboere i Thisted frygter nemlig, at folk ikke selv kan finde ud af at parkere lovligt, men derimod udnytter, at man kan parkere, hvor man vil.

Thisted-beboeren Birgitte Jensen synes i forvejen, at det er svært at finde en parkeringsplads, når hun skal handle i Thisted.

Og hvis folk fremover må parkere som de vil, er hun bange for, at folk vil holde så ulovligt, at man næsten ikke kan finde hoved og hale i, hvor man må - og ikke må parkere. Hun frygter simpelthen, at folk ikke vil tage hensyn til hinanden.

Også i Hjørring Kommune droppede man parkeringskontrollen i 2011. Og det har kommunen ikke gode erfaringer med.

Det har vist sig, at bilisterne ofte parkerer ulovligt, og at det derfor er svært at finde en parkeringsplads. De føler sig derfor nødsaget til at indføre parkeringskontrol igen.

Søren Smabro (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, fortæller til TV 2 Nord, at folk parkerer ulovligt i handicapbåsene. Også på en-times parkeringspladserne holder folk ofte i tre timer i stedet. Derfor mener han ikke, det er en holdbar løsning.

Thisted Kommune håber dog, at det vil blive en succes, ligesom det er blevet i Brønderslev Kommune. Her droppede man parkeringskontrollen i 2010.

I 2016 udstedte Parkeringskontrol Nord 2356 afgifter i Thisted Kommune. Det er et noget højere tal end i 2018, hvor der blev udstedt 1020 afgifter.

Og det vælger Peter Skriver Nielsen at opfatte som om, at beboerne i Thisted er blevet bedre til at parkere lovligt.

Politiet kan dog stadig udstede parkeringsbøder, men hverken bilister eller kommunen har nogen forventning om, at det vil ske særligt ofte.