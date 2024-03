Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har besluttet, at de ikke ændrer navn til Thy Kommune.

Thisted Kommune bliver ved med at hedde netop det.

Det oplyser borgmester i kommunen Niels Jørgen Pedersen (V) tirsdag aften, efter et kommunalbestyrelsesmøde hvor en eventuel navneændring fra Thisted til Thy Kommune var oppe og vende.

- Flertallet af borgerne ønskede ikke at hedde Thy Kommune. Det vælger vi, som politikere, at følge, siger venstreborgmester Niels Jørgen Pedersen.

I en digital undersøgelse har 62,5 procent stemt for at beholde navnet Thisted Kommune. 35,5 procent så hellere en navneændring, mens omkring 2 procent ikke ønsker at vælge side.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Thisted Kommunes hjemmeside fra 5. februar.

I den sydlige del af kommunen omkring byerne Snedsted, Hurup, Vestervig og Bedsted har størstedelen stemt for, at kommunen fremover skal hedde Thy Kommune.

Omvendt har borgerne i den nordlige del af kommunen ønsket at bevare det nuværende navn. Byen Thisted ligger i den nordlige del af kommunen.

- Jeg er glad for, at vi har spurgt thyboerne, for nu har vi et grundigt fundament at træffe en beslutning ud fra. Det er en klar tilkendegivelse om, at borgerne ikke ønsker et navneskift, sagde Niels Jørgen Pedersen i pressemeddelelsen.

I dag kunne han godt have ønsket sig, at der havde været mere debat om en eventuel navneændring. Det kommer dog ikke til at være ham, der tager navneændring op igen.

- Nu har jeg prøvet det én gang, men det gik den anden vej. Jeg tænker ikke, at det bliver mig, der tager den op igen, siger han.

Idéen med at skifte navn til Thy Kommune kom første gang på bordet i slutningen af oktober.

Forslaget kom på den baggrund, at "brandet Thy virkelig er vokset siden 2007", lyder det fra Niels Jørgen Pedersen.

I 2007 blev Hanstholm, Thisted og Sydthy kommuner ved kommunalreformen lagt sammen. Her faldt valget på navnet Thisted.

/ritzau/