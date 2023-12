Lidt hoste, snot og hovedpine til forret. Et stykke med corona til hovedret. Og til dessert en lille svingom med den gyselige omgangssyge.

Sådan lyder en af de helt tarvelige sygdomsmenuer, som denne vinter kan byde på.

Og der er faktisk allerede nogen, der har haft pladen fuld.

Hjemme hos Therese Ørskov Kunoy og familien i Greve har der nemlig været sygdom. Meget sygdom.

»Jamen altså – siden 20. november har vi faktisk været syge. Det begyndte med corona, hvor jeg blandt andet lå syg i én uge, men det sluttede ikke der,« fortæller Therese Ørskov Kunoy.

I samme ombæring scorede Thereres to børn nemlig sig en snotfyldt tud, et tungt hoved og ørepine, hvilket også varede mange dage.

Og så var det altså pause fra sygdom hos familien.... troede de.

Men så ramte omgangssygen.

»Først var det den enes tur til at have roskildesyge. Så gik der de famøse 24 timer, og så ramte det en til. Og sådan blev det ved,« lyder det fra Therese, der nu har overstået omgangssygen, men som igen er ramt af tung hoste, akut behov for næsespray og »følelsen af at have en osteklokke på hovedet«.

Therese Ørskov Kunoy er 44 år og arbejder på kontor Vis mere Therese Ørskov Kunoy er 44 år og arbejder på kontor

Og hun er langt fra den eneste.

B.T. har de seneste uger beskrevet, hvordan vi herhjemme er ramt af det, der bedst kan betegnes som 'den perfekte storm'.

En perfekt storm med covid-19, RS-virus, influenza, kighoste og mykoplasma, der alle lige nu spreder sig i det danske samfund.

»Vi forventer ikke, at de går ned. Vi har ikke set nogen indikation af, at de har toppet. Man kan godt forvente, at der vil være meget luftvejsinfektionssmitte henover jul og nytår,« siger Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge hos Statens Serum Institut.

I modsætning til coronaepidemien er hospitalerne dog ikke lige nu pressede af sygdomssituationen, men rigtig mange danskere er ligesom Therese tvunget væk fra arbejdet og hjem på sofaen.

»Det har været et helvede. Nu har vi dejlige bedsteforældre, der ikke arbejder, og som har hjulpet ekstremt meget. Uden dem ved jeg sgu ikke, hvad vi havde gjort. Og mormor og morfar fik da også lige omgangssyge, da de havde passet lidt børn,« siger Therese.

Snart er det jul, og her krydser man hjemme hos familien Ørskov Kunoy ekstra meget fingre.

Sidste år lå hendes ene søn nemlig syg med omgangssyge juleaften, mens den anden søn og Thereses mand havde corona.

»Jeg håber virkelig, at vi kan holde en normal jul, men man frygter da det værste. Jeg synes, det her overgår tidligere år. Vi har altid været syge måske én uge, men i år er det indtil videre bare blevet ved og ved. Og hvad med efter jul og nytår, hvor vi alle har set hinanden? Puha,« siger hun.