De flokkes omkring Den Lille Havefrue på Langelinie i København - og de er samtidig den gruppe af turister, der lægger flest penge, når de besøger Danmark.

Asiaterne er den gruppe turister, der har de største spenderbukser på, mens de er i Danmark.

Det viser en ny opgørelse, som betalingsfirmaet Nets har foretaget.

Allerøverst på listen er de thailandske turister, der bruger 1.141 kroner i den gennemsnitlige korttransaktion - skarpt forfulgt af kineserne, der i snit bruger 1.066 kroner, viser opgørelsen, der bygger på tal fra sidste år.

Så mange penge bruger turisterne i snit pr. transaktion

Gennemsnitstransaktioner, top-10:

1. Thailand, 1.141 kr.

2. Kina, 1.066 kr.

3. Hongkong, SAR Kina, 885 kr.

4. Singapore, 675 kr.

5. Forenede Arabiske Emirater, 605 kr.

6. Schweiz, 516 kr.

7. USA, 503 kr.

8. Indien , 465 kr.

9. Storbritannien, 458 kr.

10. Tyskland, 415 kr.



Kilde: Nets.

»Der er ingen tvivl om, at turister fra lande som Kina, Singapore og Thailand er en god forretning for dansk erhvervsliv. De udgør ganske vist kun en mindre andel af det samlede antal turister, men deres gennemsnitsforbrug ligger langt over de europæiske turisters,« siger Søren Winge, der er pressechef i Nets.

Nederst på Nets' top 10-liste over betalingskortkøbene er lande som Storbritannien og Tyskland.

Nordmændene og svenskerne er slet ikke med på listen.

»Hvis vi dykker længere ned i tallene, kan vi også se store forskelle i de forskellige sektorer. Mest udtalt er kinesernes forbrug i de danske specialbutikker, hvor forbruget ligger tæt på 2.500 kr. i gennemsnit. Forbruget er så højt, at de samlet set lægger flere penge i danske specialbutikker end svenskere,« siger Søren Winge.

Nets' tal er baseret på gennemsnitlige korttransaktioner, og tallene viser derfor ikke, om nogen turister har mange mindre transaktioner, mens andre har få, men forholdsvist store.