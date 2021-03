På en efterskole blev 46 elever testet positiv med en lyntest. Heldigvis var 45 falsk-positive, men den sidste var ikke alene smittet, han var også smittet med en brasiliansk variant.

Det var den private virksomhed PentaBase, der havde opdaget, at eleven havde muteret virus i kroppen.

»Vi finder ud af, at 45 af eleverne ikke har virus i kroppen, men den sidste elever har,« fortælle Ulf Bech Christensen, der er direktør.

Virksomheden har nemlig et samarbejde med omkring 60 efterskoler, hvor de tester elever og ansatte med en PCR-test, hvis de har fået et positivt svar fra en lyntest.

Da PentaBase finder ud af, at eleven er positiv, så går de efterfølgende i gang med analysere prøven, og efter to timer har de svaret. Eleven bærer en mutation, en såkaldt E484K.

Det er nu, Ulf Bech Christensen reagerer:

»Vi ringer til eleven og skolen med det samme. Vi fortæller dem om mutationen, og at det skal tages seriøst. Jeg beder også skolen om at ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed med de nye oplysninger.«

På det her tidspunkt har skolen sendt eleven og de nære kontakter hjem i isolation. Og ifølge Ulf Bech Christensen, så får skolen oplyst af Styrelsen, at det var helt fint. Alt var gjort lige efter bogen.

Men den køber Ulf Bech Christensen ikke. For de foreløbige studier viser, at vaccinerne ikke er særlig effektive over for denne mutation.

»Der bliver simpelthen nødt til at blive handlet hurtigere og mere effektivt, når der er tale om den her mutation. Vi kan potentielt tabe alt, vi har været igennem og starte forfra, hvis mutationen får lov til at brede sig.«

Derfor ringer han selv til Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter flere forsøg lykkedes det lørdag formiddag at komme igennem til Charlotte Hjort, der er enhedschef og overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Så kommer der skub i tingene. De skal have ros for, at de begyndte at handle, så snart jeg fik fat i dem,« lyder det fra Ulf Bech Christensen.

Og helt grundlæggende mener direktøren, at styrelsen handlede for langsomt på henvendelserne, og stiller sig uforstående overfor, at det er ham, der må ringe flere gange, før der bliver gjort mere.

Hvad er der med de der mutationer og varianter? Lige nu er der tre virus varianter, som Statens Serum Institut er ekstra opmærksomme på: B.1.1.7 - den britiske variant B.1.351 - den sydafrikanske variant P.1 - den brasilianske variant Der findes også tre andre varianter, som SSI vurderer, ikke kræver ekstra opmærksomhed. P.2 - påvist første gang i Brasilien. N439K - påvist første gang i Skotland B.1.525 - påvist første gang i Storbritannien og Nigeria Herudover findes der to mutationer. E484K - Studier har vist, at mutationen E484K giver nedsat følsomhed over for antistoffer, men det er ikke endeligt bevist. N501Y - Foreløbige data fra et modelleringsstudie antyder, at mutationen N501Y kan medføre nedsat følsomhed over for antistoffer.

Men dette bliver afvist af Styrelsen for Patientsikkerhed. De vurderer, at der ikke er nogen risiko forbundet med forløbet, fortæller Charlotte Hjort, der er enhedschef og overlæge.

»Der var blevet taget de foranstaltninger, som vi altid tager, når en bliver konstateret smittet. Eleven og de nære kontakter var sendt hjem i isolation. De blev kontaktet af styrelsen og rådgivet til isolation og testning i første omgang,« fortæller hun.

Grunden til, at der i første omgang ikke bliver sat mere i gang, er, at man endnu ikke har informationer om, at der er tale om en særlig variant. Da Ulf Bech Christensen kontakter styrelsen med information om, at der en er tale om en særlig variant, bliver der sat yderligere i gang – selvom han ikke fulgte de sædvanlige procedurer.

»Normalt får vi vores informationer fra SSI (red. Statens Serum Institut). Da Ulf kontakter mig, så tager vi vores forholdsregler og reagerer,« forklarer Charlotte Hjort.

Styrelsen kontakter herefter de nære kontakters nære kontakter, som bliver sendt i isolation på skolen. Styrelsen ringer igen til alle og rådgiver om smitte, test og isolation.



Et arbejde, som ellers først ville være startet søndag, hvor SSI officielt registrerede, at eleven var smittet med en særlig variant, som har vist sig at være P.2, der har mutationen E484K.

»Men helt grundlæggende så er der ingen øget risiko ved, at de nære kontakters nære kontakter bliver på skolen. Vi har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi ved, at smitterisikoen er meget lille, når vi bevæger os langt ud i smittekæderne,« forklarer Charlotte Hjort og henviser til isolationer af de nære kontakters nære kontakter.

Det var planlagt, at hele efterskolen skulle testes mandag. Her har regionen efter anmodning fra styrelsen sendt seks podere afsted, som starter med eleverne, der er i isolation. Hvis en elev testes positiv, så bliver der foretaget en PCR-test også.