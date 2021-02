Nye indrejsekrav gælder ved alle grænser, det vil sige både i lufthavne samt ved sø- og landegrænser.

Kravet om test og ti dages isolation ved indrejse i Danmark træder i kraft fra søndag.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse kort efter midnat natten til lørdag.

Det sker for at begrænse spredningen af nye og mere smitsomme varianter af coronavirus.

De nye varianter forventes at udgøre cirka 80 procent af smittetilfældene i Danmark i begyndelsen af marts, lyder det i pressemeddelelsen.

- Smitsomme udenlandske varianter stiller nye krav til den danske epidemikontrol. Det er derfor afgørende, at vi gør, hvad vi kan, for at holde smitte - og særligt nye mutationer - ude af Danmark, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Hvis ikke kravene overholdes, kan det blive straffet med en bøde på 3500 kroner. Reglerne gælder både danske statsborgere og udlændinge.

Enkelte personer er undtaget reglerne. Det gælder blandt andet personer med fast bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i deres arbejde.

Samtidig ophører flyvestoppet for direkte passagerfly fra De Forenede Arabiske Emirater, herunder Dubai, til Danmark søndag, så det igen er muligt at flyve direkte fra Emiraterne til Danmark.

De nye krav og regler gælder foreløbigt til 28. februar.

/ritzau/