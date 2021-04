Sundhedsmyndighederne har valgt at trække AstraZeneca-vaccinen ud af det statslige vaccineprogram.

Men nu melder et stort testfirma sig klar til at vaccinere danskerne med netop den vaccine, hvis de vel og mærke har lyst.

Det fortæller direktøren for sundhedsvirksomheden Carelink, der i forvejen står for rigtig mange test i Danmark.

»Det skal være et frivilligt supplement, som man kan tilvælge, hvis man ønsker det,« siger Brian Rosenberg.

På bare otte dage vil Carelink kunne lave flere vaccinecentre i Danmark, hvor de vil kunne vaccinere flere tusinde hver dag.

»Vi vil gerne forpligte os til inden for otte dage at bygge fire til fem – måske seks – vaccinecentre op i Danmark, hvor vi vil kunne vaccinere 6.000 til 7.000 om dagen,« fortæller Brian Rosenberg.

Et frivilligt tilbud om en AstraZeneca-vaccine er dog ikke kun op til danskerne.

For før et sådant tilbud vil blive gennemført, kræver det, at politikerne takker ja til tilbuddet om den frivillige vaccineordning.

»Det handler selvfølgelig om borgernes vilje, men også sundhedsmyndighedernes og politikernes. Men vi vil kunne få det her op i en volumen, hvor det kan flytte noget, og hvor vi sammen kan nå i mål hurtigere.«

Hvad tænker du om at tilbyde en vaccine, som er taget ud af det statslige vaccineprogram?

»Det her er ikke noget, vi kan gøre, hvis der ikke er politisk vilje til det og et ønske om, at lade det være op til den enkelte borger, om de vil have AstraZeneca,« siger Brian Rosenberg.

Hvis nu en får en blodprop eller endnu værre – dør efter en AZ-vaccine i har givet, hvem står så med ansvaret?

»Hvis det er et frivilligt tilbud, så er det jo den enkelte borgers ansvar og eget frie valg. Hvis man vælger en vaccine, som nogle har påpeget en risiko ved, så er det en risiko, man er indstillet på at tage,« siger Brian Rosenberg.

Han understreger dog samtidig, at tilbuddet kun er muligt med sundhedsmyndighedernes fulde opbakning.