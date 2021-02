Efter kun en uge som leverandør af kviktest til ansatte på plejecentre landet over, så er firmaet SOS International nu fyret.

Det fremgår af en mail, der er sendt ud til alle partiers sundhedsordførere fra sundhedsministeren.

»På vegne af sundhedsministeren skal jeg orientere om, at Region Midt i dag vil melde ud, at kontrakterne med SOS International A/S opsiges med 30 dages varsel i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland. SOS International A/S vil fortsætte med at antigenteste med eget personale i opsigelsesperioden i Region Hovedstaden, mens Medicals Nordic A/S stopper omgående som underleverandør,« står der i mailen, som B.T. er i besidelse af.

Nu er det Falck, der skal teste i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

» De midlertidige kontrakter løber frem til udgangen af marts. Regionerne er i dialog med regeringen og kommunerne for at finde ud af, hvordan opgaven med at antigenteste borgere bedst muligt udbydes fremadrettet,« står der videre i mailen.

For få uger siden kunne B.T. afslører, at der har foregået deling af personfølsomme blandt Medicals Nordics podere. De har delt billeder af den samtykkeerklæring, som giver tilladelse til, at virksomheden må sende dine oplysninger til sundhedsmyndighederne ved et positivt svar, mellem hinanden via det sociale medier WhatsApp.

Det beskrives dog ikke i mailen, at denne afsløring har relation til fyringen af SOS International. Dog har Politiken kunne afsløre lemfældige sikkerheds- og hygiejneforhold ved testcentre tilhørende Medicals Nordic.

Medicals Nordic fik en meget stor del af den attraktive test-opgave som underleverandør til SOS International efter en udbudsrunde, hvor prisen ifølge regionerne havde afgørende betydning.