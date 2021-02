I oktober gik 26-årige Camilla Vejrum i isolation. En, hun havde været sammen med, havde fået konstateret corona.

Hun blev derfor henvist til første test. Negativ. Og igen to dage efter. Negativ. Så blev hun syg og testet igen. Negativ. Gik til lægen og henvist til test. Negativ. Blev indlagt og testet to gange. Negativ. Negativ.

»Jeg begyndte at føle mig som en hypokonder, fordi jeg igen og igen fik at vide, at jeg ikke fejlede noget,« siger Camilla Vejrum, som derfor ikke havde nogen undskyldning for ikke at passe sit studie og arbejde.

Men kroppen blev ved med at fortælle hende, at der var noget galt. Hun kunne knap bevæge sig ud af sengen. Den mindste bevægelse gjorde ondt.

Camilla Vejrum træner normalt på eliteniveau og går 10-20 kilomter om dagen. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Vel at mærke den krop, der normalt kan klare både studie og job som eventkoordinator, gå 10-20 kilometer om dagen og træne på eliteplan – løbe halve og hele marathons.

»Jeg har normalt en høj smertetærskel og har ikke haft influenza i flere år,« siger Camilla Vejrum, som derfor efter tre negative PCR-test igen kontaktede sin egen læge.

Lægen sendte hende til en fjerde PCR-test. Og da den igen var negativ, fik Camilla Vejrum taget nogle flere blod- og urinprøver.

Blodprøven afslørede et forhøjet antal hvide blodlegemer, som er tegn på infektion. »Så kan jeg godt forstå, du har det dårligt,« var lægens ord.

Ekspert om falsk negative svar: Det ved vi »PCR-testen er vores guldstandard. Det er den mest følsomme og nøjagtige test, vi har,« siger Jan Gorm Lisby, overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Men ligesom alle andre test, er der også ved PCR-test (den man får taget i halsen) risiko for falsk negative test. Alstå hvor testen er negativ, selvom man har virus i kroppen. »Det er forventeligt, at der vil være nogle få falsk negative svar. Det er der ikke noget hokus pokus i. Der kan være mange biologiske og analysetekniske grunde til, at en PCR test er falsk negativ,« siger Jan Gorm Lisby uden at kunne udtale sig i forhold til det konkrete tilfælde. For eksempel kan der være forskel på, hvem der poder. Om det bliver gjort ordentligt.

Virus er heller ikke nødvendigvis jævn fordelt i næse og svælg, så der kan være en biologisk variation.

Eller prøven er taget på et tidspunkt i sygdomsforløbet, hvor der ikke er tilstrækkelig viruspartikler (kurven stiger markant lige før symptomudbrud og er derefter svagt dalende). Afhængig af grunden til det falsk negative svar, vil risikoen mindskes, hvis man tager gentager PCR-testen. Hvis testen er taget ‘for tidligt’ – altså inden der er tilstrækkelig virus i kroppen – kan resultatet være et andet dagen efter. Nogle uger efter infektion, vil man kunne få lavet en antistoftest. Hvor PCR-testen viser, om du lige nu og her har virus i kroppen, viser antistoftesten, om du på et tidspunkt har haft virus i kroppen. Antistoftesten vil dog ikke kunne vise, præcis hvornår du havde corona. En positiv antistoftest betyder derfor ikke automatisk, at PCR-testen har været falsk negativ. Man kan nemlig have haft corona enten før eller efter PCR-testen blev foretaget.

Hun blev sendt til skanning af brystkassen, hvor kontrastvæsken afslørede en infektion i lungerne.

»Jeg blev nærmest lykkelig, for så var der jo ikke noget galt med mit hoved. Jeg var ikke hypokonder. Skanningen viste, at der var noget galt med lungerne,« siger hun.

Men hun havde endnu ikke noget bevis på, at det var covid-19. Og derfor bad lægen hende om at være meget forsigtig. For havde hun ikke haft covid-19, ville hun med lungeinfektionen være meget udsat, hvis hun fik virussen. Camilla Vejrum gik derfor mere eller mindre i selvvalgt isolation.

Hendes egen læge kunne på det tidspunkt ikke få lov at henvise hende til en antistoftest på hospitalet, der kunne afsløre, om Camilla havde haft virussen.

Lige nu er Camilla Vejrum lige som mange andre hjemsendt og studerer hjemmfra. Hun har endnu ikke været tilbage på arbejde efter sin indlæggelse. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

I stedet gik Camilla Vejrum ned på apoteket og fik lavet en. Det tager normalt 10 minutter, før man kan aflæse resultatet. Men allerede efter 30 sekunder spurgte kvinden fra apoteket: »Er du sikker på, du ikke er syg nu? Din test er allerede positiv i begge felter.«

Camilla Vejrum svarede, at hun allerede havde lagt fire negative PCR-test. Den seneste tre dage før.

Kvinden på apoteket anbefalede alligevel Camilla Vejrum at isolere sig, indtil hun havde talt med sin egen læge igen. Og lægens reaktionen var da også umiddelbar:

»Jeg vidste det bare, Camilla. Alle brikkerne, nu giver det mening.«

Ja, alt giver mening – undtagen de negative PCR-test.

I juleferien blev hendes symptomer værre. Hun havde svært ved at trække vejret, og hun tog hjem til sin mor. Hendes mor syntes ikke længere, Camilla skulle være alene.

»Jeg lå og nærmest hvæsede, så min mor sov inde ved mig,« siger hun.

Efter jul trængte hun til at komme hjem til sig selv. Men hun fik det igen værre og endte med 28. december at ringe til vagtlægen, der sendte en ambulance ud efter hende.

Hun fik at vide, at hun trak vejret for hurtigt. Men Camilla Vejrum følte slet ikke, at hun kunne trække vejret.

Vagtlægen mente, der er risiko for, at hun var blevet smittet med corona igen, så hun kunne ikke blive fragtet i en personbil.

Hun blev placeret på en enestue. Al personale bar masker og visir. Hun fik at vide, at hun trak vejret alt for hurtigt. Men Camilla Vejrum følte slet ikke, hun kunne trække vejret.

Hun fik taget to PCR-test – den ene helt nede i lungerne – men igen var begge negative. Hun fik skannet sine lunger og taget blodprøver.

Det var omkring nytår, og der var pres på afdelingen. Så da hun fik negative svar på alle prøver, blev hun sendt hjem.

Lige før nytår blev Camilla Vejrum indlagt med feber og vejrtrækningsbesvær.

Nytårsaften lå hun hjemme i lejligheden. Hun kunne ikke sove for larmen fra festerne omkring hende og havde stadig høj feber.

»Jeg lå og rystede, og jeg følte mig tom indeni,« siger hun.

Hun havde dårlig samvittighed over ikke at kunne passe sit studie og arbejde. Samtidig kunne hun ikke få svar på, hvad hun fejlede, og derfor heller ikke se en ende på det.

»Jeg plejer at være pligtopfyldende og altid på farten. Mit liv er virkelig ikke at være syg,« siger hun.

Camilla Vejrum var selv ovverbevist om, at hun havde corona. Men testene viste noget andet. Først tre måneder efter har hun fået en positiv anttistoftest. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

I starten af januar lykkedes det endelig hendes egen læge at få henvist hende til en antistoftest på hospitalet, og 1. februar fik hun svar. Testen er positiv. Hun har haft corona og er nu på venteliste til udredning for senfølger.

»Det er en kæmpe lettelse. Jeg vidste bare, noget var galt. Nu har jeg endelig en forklaring, og forhåbentlig kan de hjælpe med mine smerter,« siger Camilla Vejrum og krydser fingre for, at køen ikke er månedlang.