Inden for de kommende dage lander en pakke fra Japan i Danmark, der måske kan redde folk fra at dø af covid-19.

I pakken er der nemlig lægemidlet camostat mesylate, som muligvis kan spænde ben for virussens gang rundt i kroppen.

Det fortæller Mads Fuglsang Kjølby, der lektor på Klinisk Farmakologisk afdeling ved Aarhus Universitet, som står bag forskningsprojektet sammen med lektor ved infektionsmedicinsk afdeling Ole Schmeltz Søgaard.

»Tanken er, at camostat mesylate hæmmer viruspartiklernes evne til at trænge ind i kroppens celler. Det betyder, at man forventeligt vil kunne sætte hastigheden ned på virussens vej gennem kroppen,« fortæller Mads Fuglsang Kjølby og tilføjer:

»Vores hypotese er, at camostat kan mildne sygdomsforløbet og gøre det kortere. Hvis det mildner forløbet, forventer at vi, at man vil have et nedsat behov for ilttilskud, at vi vil se et nedsat antal personer, der får behov for intensiv behandling og respirator, og færre patienter, som dør af den her sygdom.«

Ifølge Mads Fuglsang Kjølby har man fået de endelig godkendelser til at gennemføre forsøget, og man forventer, at de første patienter kan få lægemidlet mandag, hvor 180 personer, der har symptomer på covid-19 og er testet positive, vil kunne tilbydes at kunne deltage i forsøget.

De 180 personer vil være fordelt på alle landets hospitaler.

To tredjedele af patienterne vil få aktivstoffet, altså camostat mesylate, mens en tredjedel vil få et ikke aktivt stof, altså uden effekt.

Hverken læger eller patienter ved, hvem der får hvad, og selve udvælgelsen vil foregå ved lodtrækning.

De udvalgte vil herefter skulle tage pillerne tre gange om dagen i fem dage, hvorefter man vil analysere på resultatet, men forventninger er, at der går tre til fire måneder, før man endeligt kan konkludere, om camostat mesylate har en effekt på coronavirussen.

Man har tidligere testet camostat mesylate på blandt andet den SARS-virus, der spredte sig tilbage i 2002. Her havde lægemidlet en virkning.

Og der er en af grundene til, at der er optimisme at spore hos de to forskere forud for projektet, som de har fået hastebevilget fem millioner kroner til fra Lundbeckfonden, så de kan gennemføre forsøget.