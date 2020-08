Man kan igen blive testet for coronavirus, efter at Sundhedsdatastyrelsen har fået styr på en it-fejl

Fredag eftermiddag måtte landets corona-testcentre lukke før tid, fordi en it-fejl gjorde det umuligt at slå cpr-numre op i systemet.

Fejlen blev rettet fredag aften, og man lørdag kan igen blive testet for coronavirus, oplyser Sundhedsdatastyrelsen.

Det tekniske nedbrud betød, at Lægemiddelstyrelsen gik over til en nødprocedure for udlevering af receptpligtig medicin, hvor der midlertidigt er dispensation for kravet om elektronisk recept. Til gengæld kunne man under nedbruddet kun få udleveret akut nødvendig medicin.

Fejlen er rettet, så recepter igen kan findes i it-systemet.

/ritzau/