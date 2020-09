Surfe inden arbejde. Nyde solnedgangen på stranden med en drink. Vandre på vulkaner. Svømme med havskildpadder. Snorkle. Og se nogle af verdens vidundere.

Mens mange danskere indstiller sig på at udsætte rejseeventyret og gå i vinterhi i Danmark, har 31-årige Maja Grønholdt Jensen og hendes kæreste købt en envejsbillet ud i verden.

»Vi landende på Madeira klokken halv ét i nat. Og faktisk har jeg på vores lufthavnshotel ikke set en eneste turist endnu,« siger Maja Grønholdt Jensen, da B.T. fanger hende ved middagstid torsdag.

Turistbranchen er da også helt i knæ, efter verden lukkede ned i marts. I årets første seks måneder faldt den globale turisme i gennemsnit med 65 procent., viser en ny rapport fra FNs turismeagentur, UNWTO, United Nations World Tourism Organization.

Maja og Stefan nåede et halvt år som digitale nomader i sydøstasien, før coronaen lukkede verden ned. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Maja og Stefan nåede et halvt år som digitale nomader i sydøstasien, før coronaen lukkede verden ned. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

Alene i juni var international turisme, hvor en turist rejser fra sit eget land til mindst et andet, nede med 93 procent på verdensplan.

Og først om 2,5 år til fire år forventer UNWTO, at turismen vil være tilbage på 2019-niveau.

Torsdag eftermiddag blev verdenskortet da også farvet lidt mere orange, da Udenrigsministeriet opdaterede rejsevejledninger og tilføjede Portugal, Holland, Schweiz og Østrig til listen over lande, som de fraråder ikke-nødvendige rejser til fra på lørdag.

Onsdag aften da Maja og hendes kæreste Stefan satte sig i flyet, var Portugal og dermed også Madeira stadig gult.

Corona er jo ikke en sjov situation for nogen. Vi prøver bare at finde ud af, hvad der er muligt, og få det bedste ud af det Maja Grønholdt

»Og lige nu er smittetrykket på Madeira langt lavere, end Storkøbenhavn hvor vi kom fra,« siger Maja Grønholdt Jensen.

Inden de fik lov at rejse ind i landet, skulle de kunne fremvise en negativ coronatest.

»Så jeg tænker ikke, at vi skader nogen. Jeg tænker faktisk, at de fleste er glade for, at vi kommer. På en eller anden måde er vi jo med til at støtte nogle samfund, som er hårdt ramt,« siger hun.

Lige nu er de på vej i en lejet bil ud til en villa, som de skal bo i den næste måneds tid.

Maja og Stefan har med en enkeltbillet til Portugal besluttet sig for at fortsætte deres rejseeventyr. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Maja og Stefan har med en enkeltbillet til Portugal besluttet sig for at fortsætte deres rejseeventyr. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

»I virkeligheden bliver vores berøringsboble meget lille. Vi kommer til at være mig og min kæreste og et hold venner, der lever på samme måde som os,« siger hun.

Hvad der skal ske om en måned, ved de ikke endnu. Men planen er ikke, at de skal hjem til Danmark.

Sidste efterår tog de nemlig en beslutning om at sige deres job op, leje deres lejlighed ud og rejse ud i verden for at leve som digitale nomader, der arbejder der, hvor de er.

Det eneste, de behøver, er en wifi-forbindelse.

Fakta: Digitale nomader Maja Grønholdt Jensen, 31 år

Uddannet journalist, arbejder med digital marketing, tekstforfatning, billeder, video og sociale medier

Kærester med Stefan Bech Landgreve, 30 år

Har lavet podcasten 'Det gode liv – er livet som digital nomade lykken' om deres nomadiske liv i Asien

»Så når andre i deres frokostpause går ned i kantinen og øser mad på tallerkenen, kan vi hoppe i poolen,« siger Maja Grønholdt om deres tilværelse som digitale nomader - en livsstil de nåede at udleve i et halvt år i Sydøstasien.

Men så kom corona.

På det tidspunkt var de på Bali og oplevede, hvordan verden på få dage lukkede ned.

»Hvis vi ville hjem, var det nu;« siger Maja Grønholdt Jensen og tilføjer:

»Øen endte med at lukke for al flytrafik, så hvis der skete noget med nogen i vores familie, ville vi ikke bare kunne tage hjem.«

Selvom det var en svær beslutning at sætte eventyret på pause, landede de den 19. marts på dansk jord.

»Det var nok klogt. På det tidspunkt kendte vi heller ikke meget til risikoen. Vi vidste ikke, hvad der ville komme til at ske. Vi kunne bare se at alle lufthavne lukkede ned,« siger hun.

De havde dog håbet på at kunne rejse tilbage til sydøstasien her i efteråret. Men mange lande har lukket for indrejse.

Da coronaen lukkede verden, rejste de hjem til Danmark. Parret har over sommeren boet forskellige steder i København, da deres egen lejlighed er lejet ud. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Da coronaen lukkede verden, rejste de hjem til Danmark. Parret har over sommeren boet forskellige steder i København, da deres egen lejlighed er lejet ud. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

Derfor begyndte parret at undersøge andre muligheder.

»Corona har jo betydet, at vi selvfølgelig skal tjekke lidt mere op på, hvilke lande, vi rejser til,« siger hun.

Det gælder både i forhold til smittettal, risikoen for mørketal og hvordan sundhedsvæsenet generelt er rustet til den ekstra belastning, som corona kan udgøre.

Nu så vi jo i foråret, hvordan rejser var med til at sprede smitten. Er det ikke uansvarligt af jer at rejse ud nu?

»Det kan man godt sige, hvis vi ikke var blevet testet, hvis vi ikke ville gå i karantæne eller hvis vi ikke fulgte alle anvisninger,« siger Maja Grønholdt Jensen og fortsætter:

»Men vi holder nøje øje med alle anvisninger både de danske og lokale. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at sprede smitte, så jeg er også blevet testet, og jeg kommer til at omgås langt færre, end hvis jeg var hjemme og f.eks. mødte ind på en arbejdsplads hver dag,« siger hun.

Familien er heller ikke utrygge ved, at de to unge mennesker igen rejser ud. Dog havde Majas svigerfamilie spurgt, om de havde overvejet at blive hjemme, når det nu var mere besværligt at rejse.

»Det havde vi ikke. For os er det ikke noget problem,« siger Maja Grønholdt Jensen.

»Det gør mig til et bedre menneske at være et sted, hvor der er lidt bedre vejr. Jeg har bare en anden energi og gejst,« siger Maja Grønholdt Jensen, som derfor har valgt at leve som digital nomade med sin kæreste. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere »Det gør mig til et bedre menneske at være et sted, hvor der er lidt bedre vejr. Jeg har bare en anden energi og gejst,« siger Maja Grønholdt Jensen, som derfor har valgt at leve som digital nomade med sin kæreste. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

F.eks. åbner Thailand til oktober en mulighed for, at man må rejse ind i landet, hvis man går i karantæne de første 14 dage.

»Og det er jo ikke noget problem for os. Vi har masser af tid. Vi kan jo bare tjekke ind på et hotel og arbejde karantænen ud,« siger hun.

I en tid, hvor meget ikke kan lade sig gøre, har de valgt at rette fokus mod det, der kan.

»Corona er jo ikke en sjov situation for nogen. Vi prøver bare at finde ud af, hvad der er muligt, og få det bedste ud af det,« siger hun.

Parrets livsstil giver dem muligheden for at starte dagen med at surfe, inden de lukker op for dagens arbejde på computeren. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Parrets livsstil giver dem muligheden for at starte dagen med at surfe, inden de lukker op for dagens arbejde på computeren. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

Og nej, det bliver ikke så let at rejse, som det var før.

»Det kræver lidt mere research, og at man har det ok med at blive testet, ok med karantæne og ok med at bære mundbind,« siger Maja Grønholdt Jensen.