Vidste du, at gennemsnitsalderen for betalende deltagere er 24 år? Test din viden om Roskilde Festival her.

Med undtagelse af den pandemiramte sommer i år har Dyrskuepladsen i Roskilde hver sommer siden 1971 forvandlet sig til et minisamfund med musik, kultur og fest i centrum.

Og selv om der er næsten syv måneder til, at Roskilde Festival forhåbentligt slår dørene op for en coronasikret festival nummer 50 i juni 2021, så er der allerede nu blevet offentliggjort en lang række kunstnere.

Torsdag blev blandt andet The Strokes og Faith No More føjet til programmet.

Her kan du teste din viden om Danmarks største musikfestival:

1. I 2019 købte 100.000 deltagere billet til festivalen, men hvor mange partout-billetter blev der solgt?

A: 80.000.

B: 90.000.

C: 95.000.

2. Hvor stor en andel af deltagerne bor i områder som "Clean Out Loud", "Silent and Clean", "Leave No Trace", "Dream City" og "Settle 'N Share", hvor man forpligter sig til eksempelvis at rydde op efter sig selv eller holde ro om natten?

A: Omkring 10 procent.

B: Omkring 25 procent.

C: Omkring 33 procent.

3. I hvor mange lande blev billetterne i 2019 solgt?

A: 32.

B: 48.

C: 66.

4. Hvor stor en del af festivalens deltagere i 2017 var i et forhold?

A: 32 procent.

B: 42 procent.

C: 52 procent.

5. Hvilken af disse kunstnere/bands har aldrig optrådt på Roskilde Festival?

A: Robbie Williams.

B: Nirvana.

C: Justin Timberlake.

6. Hvilken fremtrædende person holdt et oplæg på festivalen i 2018?

A: Chelsea Manning, der er tidligere amerikansk soldat og whistleblower. Hun blev fængslet for at have videregivet informationer om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

B: Julian Assange, der er australsk tidligere journalist og aktivist. Han står blandt andet bag whistleblowerhjemmesiden WikiLeaks.

C: Megan Twohey, der er journalist ved avisen The New York Times. Hun er en af tre kvinder, der stod bag afsløringen af Harvey Weinsteins formodede seksuelle overgreb, hvilket satte gang i MeToo-bevægelsen.

7. Hvor meget mad er der i overskud efter festivalen? Maden doneres til organisationer eller foreninger, som deler det ud til socialt udsatte.

A: Cirka 10 ton.

B: Cirka 25 ton.

C: Cirka 40 ton.

8. I 2000 skete der en ulykke foran en tætpakket Orange Scene. Ni personer mistede livet. Hvilket band spillede, da ulykken indtraf?

A: Guns N' Roses

B: Pink Floyd

C: Pearl Jam

9. På programmet i 2018 var der musikere fra 36 forskellige lande. Hvor stor en del var udgjort af danske kunstnere?

A: Cirka en tredjedel.

B: Cirka en fjerdedel.

C: Cirka en femtedel.

10. Det tager 120 frivillige omkring to uger at bygge området omkring Orange Scene. Hvor lang tid tager det at pille ned igen?

A: En dag.

B: Fire dage.

C: Otte dage.

Svar: 1A, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8C, 9A, 10B.

Kilde: Roskilde Festival.

/ritzau/