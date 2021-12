Det kimer nu til kviktest.

Før du sætter dig til bords med and, sovs og kartofler, kan det være en fordel med en kviktest inden.

Opfordringen fra Region Nordjylland er, at du tager en hurtigtest eller en selvtest derhjemme (hvis du kan få fat i en), såfremt du ikke har symptomer eller er nærkontakt. På den måde kan du være med til at sikre, at der er nok PCR-test til dem, som har behov for det.

Hvis du er nærkontakt eller har symptomer, er anbefalingen nemlig, at du får en PCR-test, men ellers kan en vatpind i næsen klare det, før I sætter jer om julebordet og danser rundt om juletræet.

Hvis du ikke har symptomer, kan du i Aalborg Kommune blive testet følgende steder:

Gammetorv 4, 9000 Aalborg

Væddeløbsbanen, Skydebanevej 25, 9000 Aalborg

City Syd, Hobrovej 452, 9200 Aalborg

Gigantiuum, Willy Brandt Vej 31, 9220 Aalborg Øst samt Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst

Nørresundby, Løvbakken 8, 9400 Nørresundby

Aalborg Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby

Nibe, Lundevej 29, 9240 Nibe

Storevorde, Stationsvej 5, 9280 Storevorde

Du kan se åbningstiderne her.

Skal du testes før juleaften?

Flere af teststederne er helt eller delvist udendørs, og opfodringen fra Region Nordjylland er derfor, at man husker at tilpasse sin påklædning efter vejret. Der kan nemlig forekomme ventetid.

Skal du derimod have en PCR-test, skal du huske at bestille tid inde. Det kan du gøre på Region Nordjyllands hjemmeside, hvor der blandt andet kan bookes tid til en test på Aalborg Universitetshospital, Syd, igennem coronaproever.dk.